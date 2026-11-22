New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील पहिल्या कसोटी सामन्याचा रविवारी (२२ नोव्हेंबर) चौथा दिवस होता. चौथ्या दिवस अखेरपर्यंत भारताने २३३ धावांची मोठी आघाडी घेत सामन्यात वर्चस्व मिळवले आहे. आता सोमवारी या सामन्याचा अखेरचा दिवस असून न्यूझीलंड सामना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतील, तर भारताला विजयाची मोठी संधी असल्याने त्यासाठी भारतीय संघ प्रयत्न करेल. .चौथ्या दिवशी भारताने पहिल्या डावात १२६ व्या षटकापासून आणि ४ बाद ४८६ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी रिषभ पंत ५५ धावांवर आणि नाईट वॉचमन म्हणून आलेला अंशुल कंबोज शून्यावर खेळत होते. या दोघांनीही चौथ्या दिवसाची सुरुवात चांगली केली होती. त्यांनी सुरुवातीपासूनच मोठे फटके मारले. त्यामुळे भारताने साडेपाचशे धावांचा टप्पा झटपट ओलांडला. अंशुल पंतसोबत ६८ धावांची भागीदारी करून बाद झाला. त्याने ४२ चेंडूत ३८ धावांची खेळी केली..कंबोज बाद झाल्यानंतरही ध्रुव जुरेलनेही पंतची चांगली साथ दिली. या दोघांनीही ७५ धावांची भागीदारी करत संघाला ६०० पार पोहचवले. या दरम्यान, पंतने शतकही पूर्ण केले. तो दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया (SENA) या चारही देशात शतक करणारा पहिला भारतीय यष्टीरक्षक ठरला. शतकानंतर तो १५३ चेंडूत १२८ धावांवर बाद झाला. त्याला रचिन रवींद्रने नॅथम स्मिथच्या हातून झेलबाद केले. पण यानंतरही जुरेलने धावांची गती कमी होऊ दिली नाही, त्याने वॉशिंग्टन सुंदरसोबत ५४ धावांची भागीदारी केली. वॉशिंग्टन सुंदर २४ धावांवर बाद झाला. आकाश दीपही २ षटकारांसह १३ धावा करून बाद झाला. .IND vs NZ, 1st Test: बुमराहचा धमाका! दुसऱ्या डावातही टॉम लॅथमला शून्यावरच केलं OUT, न्यूझीलंडच्या कर्णधाराचा नकोसा विक्रम.अखेर अर्धशतक करून शतकाकडे वाटचाल करणारा ध्रुव जुरेलला ग्लेन फिलिप्सच्या गोलंदाजीवर ७९ चेंडूत ७८ धावांवर असताना टॉम बंडेलने यष्टीचीत केले. त्यानंतर भारताने १६६ षटकात ९ बाद ७२० धावांवर पहिला डाव घोषित केला आणि ३५२ धावांची मोठी आघाडी घेतली. भारताची ही कसोटीमधील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. तसेच न्यूझीलंडमधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे.या डावात याआधी केएल राहुलने २९० चेंडूत १३६ धावांची खेळी केली होती. तसेच यशस्वी जैस्वाल (८५), देवदत्त पडिक्कल (८०) आणि शुभमन गिल (९८) यांनी अर्धशतके केली होती.न्यूझीलंडकडून गोलंदाजी करताना ग्लेन फिलिप्सने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. रचिन रवींद्रने २ विकेट्स घेतल्या. नॅथन स्मिथ, जेकॉब डफी, काईल जेमिसन आणि मॅट हेन्र यांनी प्रत्येकी १ विकेट मिळवल्या..त्यानंतर दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरलेल्या न्यूझीलंडकडून डेवॉन कॉनवे आणि कर्णधार टॉम लॅथम हे सलामीला फलंदाजीला उतरले. पण दुसऱ्याच चेंडूवर लॅथमला रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद करत जसप्रीत बुमराहने न्यूझीलंडला मोठा धक्का दिला. पण त्यानंतर कॉनवेला पहिल्या डावात पावणेदोनशे धावा करणाऱ्या हेन्री निकोल्सने चांगली साथ दिली. या दोघांनी डाव सावरताना अर्धशतकी भागीदारी केली. पण त्यांची रंगणारी भागीदारी प्रसिद्ध कृष्णाने तोडली. त्याने निकोल्सला ५९ चेंडूत ३१ धावांवर बाद केले. त्याचा एका हाताने अफलातून झेल ध्रुव जुरेलने घेतला. तो बाद झाल्याने त्याची कॉनवेसोबतची ६० धावांची भागीदारी तुटली..मात्र यानंतर रचिन रवींद्र आणि कॉनवे यांनी डाव पुढे नेत न्यूझीलंडला १०० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. कॉनवेने अर्धशतकही पूर्ण केले. रचिनला भारतीय गोलंदाजांनी मोठे शॉट्स मारण्यापासून रोखले होते. पण त्याने कॉनवेला चांगली साथ देत चौथा दिवस संपेपर्यंत विकेट जाऊ दिली नाही. न्यूझीलंडने दुसऱ्या डावात ४५ षटकात २ बाद ११९ धावा केल्या. कॉनवे १३७ चेंडूत ५९ धावांवर नाबाद आहे, तर रचिन ७२ चेंडूत २७ धावांवर नाबाद आहे..IND vs NZ, 1st Test: भारीच! रिषभ पंतने मारला १०२ मीटरचा गगनचुंबी सिक्स, चेंडू गेला थेट स्टेडियमबाहेर; पाहा Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.