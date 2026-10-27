IND vs NZ 3rd T20: भारतीय गोलंदाजांना डॅरेल मिचेल चांगलाच नडला! शतक हुकलं, मोठी धावसंख्या; भारतासमोर मालिकाविजयाचं आव्हान

IND VS NZ 3RD T20: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना आज खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. सुरुवातीलाच अर्शदीप सिंगने विकेट मिळवून भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र, त्यानंतर न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी आक्रमक फलंदाजी करत भारतीय गोलंदाजांवर दबाव टाकला. डॅरिल मिचेलच्या नाबाद ८९ धावांच्या खेळीच्या जोरावर न्यूझीलंडने ३ बाद १९८ धावा केल्या. त्यामुळे भारताला सामना जिंकण्यासाठी १९९ धावा कराव्या लागणार आहेत..नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय संघाला दुसऱ्याच षटकात पहिली विकेट मिळाली. अर्शदीप सिंगने दुसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर न्यूझीलंडचा सलामीवीर टिम सेफर्टला ४ धावांवर बाद केलं. त्यानंतर फिन ॲलन आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी न्यूझीलंडचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. दोघांनी आक्रमक फलंदाजी करत पॉवरप्लेमध्ये संघाची धावसंख्या ५८ धावांपर्यंत पोहोचवली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs WI: तिलक वर्माचा ब्रेनफेड मुमेंट... चौकार झाला असं वाटलं अन् झाला विचित्रपद्धतीने रन आऊट; पाहा Video.फिन ॲलनने भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक फलंदाजी करत ५ षटकारांच्या मदतीने ४० धावा केल्या. त्यामुळे न्यूझीलंडची धावगती वाढली होती. मात्र, नवव्या षटकात नितीश कुमार रेड्डीने त्याला बाद करत ही जोडी फोडली. नितीशच्या चेंडूवर ॲलनने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लाँग-ऑनवर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या नमन धीरने धावत जाऊन अप्रतिम झेल घेतला. त्यामुळे भारताला दुसरी विकेट मिळाली..त्यानंतर अक्षर पटेलने ग्लेन फिलिप्सला १७ धावांवर बाद केलं. अक्षरच्या चेंडूवर फिलिप्सने हवेत फटका मारला. मात्र, चेंडू अक्षरच्या दिशेने गेल्याने त्याने स्वतःच झेल घेतला. या विकेटसह अक्षर पटेलने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना आहे. .न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिचेलने भारतीय गोलंदाजांचा समाचार घेतला. त्याने चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी करत नाबाद ८९ धावा केल्या. त्याच्या खेळीत ५ षटकार आणि ५ चौकारांचा समावेश होता. मिचेलचं शतक अवघ्या काही धावांनी हुकलं. दुसऱ्या बाजूला बेव्हन जेकब्सनेही नाबाद ३९ धावा करत मिचेलला चांगली साथ दिली. दोघांनी आक्रमक फलंदाजी करत न्यूझीलंडला मोठी धावसंख्या उभारून दिली..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.डॅरिल मिचेल आणि बेव्हन जेकब्स यांच्या फटकेबाजीमुळे न्यूझीलंडने निर्धारित २० षटकांत ३ बाद १९८ धावा केल्या. त्यामुळे भारतीय संघासमोर विजयासाठी १९९ धावांचं लक्ष्य आहे. मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने जिंकून भारत आघाडीवर असल्याने या सामन्यातही विजय मिळवून मालिका आपल्या नावावर करण्याची संधी भारतीय संघाकडे आहे. मात्र, न्यूझीलंडने दिलेलं आव्हान पार करण्यासाठी भारतीय फलंदाजांना आक्रमक आणि संयमी फलंदाजी करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.