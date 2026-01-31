IND vs NZ 5th T20I : टीम इंडिया पाचव्या सामन्यातही प्रयोग करणार? वर्ल्ड कपपूर्वीच्या शेवटच्या लढतीत Playing XI मध्ये बदल दिसणार

India vs New Zealand last T20I before World Cup: तिरुअनंतपुरम: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उतरण्यापूर्वी भारतीय संघ आज अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. स्पर्धेसाठी तयारी पूर्ण झालीय, तरीही आजच्या सामन्यात प्रयोग करणार की पूर्ण ताकदिसह खेळणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील पहिले तीन सामने सहज जिंकून मालिका खिशात टाकणाऱ्या भारतीय संघाने चौथ्या सामन्यात प्रामुख्याने गोलंदाजीबाबत प्रयोग केले आणि न्यूझीलंडने दोनशे पार धावा केल्या. या आव्हानासमोर भारताचे प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरल्यामुळे ५० धावांच्या फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्या सामन्यात हार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे हे गोलंदाजीसाठी दोन पर्याय असतानाही पाचच प्रमुख गोलंदाजांना गोलंदाजी देण्यात आली होती..U19 World Cup Scenario: अफगाणिस्तान, इंग्लंड हेही उपांत्य फेरीत पोहोचले; आता India vs Pakistan लढतीत चौथा संघ निश्चित होणार.भारतीय संघाचा हा प्रयोग फसला होता. त्यामुळे आजही याच धोरणानुसार खेळ केला जाणार की परिस्थितीनुसार रणनीती करून विजयासाठी प्रयत्न केले जाणार, है पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गेल्या दोन सामन्यांत 'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्तीला विश्रांती देण्यात आली होती. वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी त्याची जादू राखून ठेवण्यासाठी आजही त्याला विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. पहिल्या सामन्यात स्वतःच्या गोलंदाजीवर झेल पकडताना अक्षर पटेलच्या बोटाला चेंडू लागला होता. त्यामुळे रक्तस्राव झाला होता. त्यानंतर अक्षरला पुढच्या सामन्यांत खेळवण्यात आलेले नाही. त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तो पाचव्या सामन्यात खेळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह असेल, अशा परिस्थितीत कुलदीप यादव आणि रवी बिश्नोई यांच्यावर मदार असेल..चक्रवर्तीला विश्रांती दिली जाण्याची शक्यतामोठ्या अपेक्षा असलेला यष्टीरक्षक फलंदाज आणि सलामीला खेळणाऱ्या संजू सॅमसनने अपेक्षाभंग केलेला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अंतिम संघात स्थान कायम ठेवायचे असेल, तर विश्वास मिळवण्यासाठी त्याला उद्याच्या सामन्यात धावा कराव्याच लागणार आहे. उद्याचा हा सामना घरच्या मैदानावर होत असल्यामुळे सॅमसनला फॉर्म मिळण्याची अपेक्षा आहे. ईशान किशनला चौथ्या सामन्यात खेळवण्यात आले नव्हते. दुखापत झाल्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु ही दुखापत कोणत्या स्वरूपाची आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही..IND vs NZ 5th T20I: इशान किशन खेळणार, संजू सॅमसनचा पत्ता कट होणार? टीम इंडियाच्या बॅटींग कोचने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.अभिषेकसमोर अचूकता हेच अस्त्र : हेन्रीअभिषेक शर्मा गेल्या दोन वर्षांपासून भलताच आक्रमक सखेळ करत आहे. असे फलंदाज गोलंदाजांसाठी कर्दनकाळ ठरत असतात, परंतु अचूक टप्प्यावर मारा करून त्याच्यावरील दडपण वाढवणे हेच आमच्या हाती असते आणि तो प्रयत्न उद्याच्या सामन्यात असेल, असे मत न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने व्यक्त केले..विशाखापट्टणम येथे झालेल्या चौथ्या सामन्यात हेन्रीने पहिल्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माला बाद केले होते. अभिषेक केवळ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांतच नव्हे, तर आयपीएलमध्येही अशीच बेधडक फलंदाजी करतो. गोलंदाज म्हणून त्याच्यावर कसे दडपण टाकतो हेच महत्त्वाचे आहे, त्यासाठी अचूकता हेच अस्व परिणाकारक ठरू शकते, असे हेन्रीने सांगितले. भारताविरुद्ध पाच सामन्यांच्या या मालिकेत खेळण्याचा अनुभव आम्हाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निश्चितच होईस, असा विश्वास हेन्रीने व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.