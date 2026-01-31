Cricket

IND vs NZ 5th T20I : टीम इंडिया पाचव्या सामन्यातही प्रयोग करणार? वर्ल्ड कपपूर्वीच्या शेवटच्या लढतीत Playing XI मध्ये बदल दिसणार

IND vs NZ 5th T20I Playing XI changes: तिरुअनंतपुरम येथे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाचवा आणि अंतिम ट्वेंटी-२० सामना आज खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय संघासाठी विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण यानंतर थेट ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात टीम इंडिया नेमकी कोणती रणनीती अवलंबणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
India New Zealand T20I series final match preview

India New Zealand T20I series final match preview

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

India vs New Zealand last T20I before World Cup: तिरुअनंतपुरम: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उतरण्यापूर्वी भारतीय संघ आज अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. स्पर्धेसाठी तयारी पूर्ण झालीय, तरीही आजच्या सामन्यात प्रयोग करणार की पूर्ण ताकदिसह खेळणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
Surya kumar Yadav
cricket news today
Varun Chakravarthy
Sanju Samson

Related Stories

No stories found.