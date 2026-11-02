IND vs NZ ODI Series: भारतासाठी आनंदाची बातमी! न्यूझीलंडच्या दोन तगड्या खेळाडूंची वन डे मालिकेतून माघार; दोन वेगवेगळे संघ जाहीर

New Zealand announce two separate squads for India series: ट्वेंटी-२० मालिकेत भारताकडून हार पत्करावी लागल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाला आणखी मोठे धक्के बसले आहेत. ट्वेंटी-२० मालिकेत ३-० अशा पिछाडीवरून किवींनी शेवटचे दोन सामने जिंकून मालिका ३-२ अशी सोडवली. दोन विजयाने न्यूझीलंडचे मनोबल उंचावले होते आणि ते वन डे मालिकेत भारताचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहेत. पण, त्यापूर्वी त्यांच्या दोन स्टार खेळाडूंना मालिकेतून माघार घ्यावी लागली, ही टीम इंडियासाठी सकारात्मक बाब आहे. कारण, या दोन्ही खेळाडूंनी भारताविरुद्ध नेहमी चांगला खेळ केलेला आहे..मार्क चॅपमन आणि रचिन रवींद्र आपापल्या दुखापतींमधून सावरत असल्याने ते संघाबाहेर आहेत. दुखापतींमुळे हे दोघे टी-२० मालिकेतून बाहेर होते. ४ नोव्हेंबरपासून ऑकलंडमध्ये सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेसाठी ते वेळेवर बरे होऊ शकले नाहीत. युरोपियन ट्वेंटी-२० प्रीमियर लीगमध्ये खेळत असताना चॅपमनच्या डाव्या हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली..IND vs NZ ODI: टी-२० मालिकेनंतर टीम इंडिया पुन्हा सज्ज! पहिला वनडे सामना कधी, कुठे अन् किती वाजता? लाईव्ह सामना टीव्ही मोबाईलवर कुठे पाहता येणार?.नुकत्याच झालेल्या MRI तपासणीनंतर, चॅपमनला पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांच्या पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे, एका प्रमोशनल शूटदरम्यान रवींद्रचा उजवा खांदा निखळला होता आणि पूर्ण क्षमतेने क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी सज्ज होण्यापूर्वी त्याला अधिक विश्रांतीची आवश्यकता आहे. “मार्क आणि रचिन हे संघासाठी महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. त्यामुळे त्यांना ही मालिका मुकावी लागत आहे हे दुर्दैवी आहे,” असे मुख्य प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर म्हणाले..यष्टीरक्षक फलंदाज टिम सेइफर्टला पहिल्या तीन वन डे सामन्यांसाठी बोलावण्यात आले आहे, मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी त्याचे नाव आधीच निश्चित झाले होते. डावखुरा फलंदाज हेन्री निकोल्स आणि अष्टपैलू डीन फॉक्सक्रॉफ्ट यांनाही संघात बोलावण्यात आले आहे. निकोल्सला पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे, तर फॉक्सक्रॉफ्ट शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी संघात सामील होईल. पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघात वेगवान गोलंदाज मॅट फिशरचाही समावेश झाला आहे..New Zealand squad for ODIs 1-3 against India: मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकल ब्रेसवेल, डेव्हन कॉनवे, जेकब डफी, मॅट फिशर, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, टॉम लॅथम (यष्टीरक्षक), डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेइफर्ट, नॅथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेअर टिकनरNew Zealand squad for ODIs 4-5 against India: मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्युसन, मिचेल हे (यष्टीरक्षक), निक केली, टिम सेइफर्ट (यष्टीरक्षक), ब्लेअर टिकनर, विल यंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.