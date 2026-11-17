सुनंदन लेले वेलिंग्टन : भारतीय क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडला त्यांच्याच देशामध्ये एकदिवसीय मालिकेत ३-१ असे पराभूत केले. दोन देशांमधील ही मालिका रोमहर्षक ठरली. ही मालिका आटोपल्यानंतर टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर व न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर यांनी कौतुक करताना म्हटले की, टी-२० किंवा एकदिवसीय प्रकारात बहुतांशी वेळा धावांचा पाऊस पडतो, मात्र बॅट व बॉल यामधील द्वंद्व क्रिकेट या खेळाची रोमांचकता वाढवते. अशा प्रकारच्या मालिकांमुळे उत्सुकता शिगेला पोहोचते. .भारतासारख्या फलंदाजी वेड्या देशात वेगवान गोलंदाज बनणे कठीण असते, सामन्यानंतर भेटला असताना श्रेयस अय्यर म्हणाला. आपल्या देशातील परिस्थिती आणि हवामान बघता वेगवान गोलंदाज होण्याचे स्वप्न बघणे आव्हानात्मक असते. .Sachin Tendulkar on his Captaincy : मला स्वतःच्या मर्जीने संघ निवडायचे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते! सचिन तेंडुलकरचा धक्कादायक खुलासा; दोन आवडत्या कर्णधारांची नावं सांगितली.या सगळ्याचा विचार केला, तर टी-२० असो वा एकदिवसीय मालिका भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी खरच कमाल करून दाखवली. अकिब नबी आणि यश ठाकूरला मिळालेल्या यशातून भारतातील प्रथम श्रेणीच्या सामन्यांचे मोल कळते. तसेच अर्शदीप सिंग आणि गुरनूर ब्रारच्या गोलंदाजीतून तरुण खेळाडूंमध्ये असलेला दम कळतो. अर्थात अर्शदीप सिंग आता अनुभवी हुशार गोलंदाज बनला आहे यात शंका नाही, पण आता मी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकलोय आणि मस्त विश्रांती घेणार आहे बाकी काही करणार नाही, श्रेयस अय्यर हसत हसत म्हणाला..मिचेल सँटनर सतत सामने खेळून थकला होता, तसेच त्याच्या डाव्या हाताला उसळत्या चेंडूचा जोरदार दणका बसला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर संधी गमावल्याचे दु:ख आणि हाताला लागल्याच्या वेदना होत्या. प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर चेहऱ्यावर उसने हसू घेऊन पत्रकारांना भेटले. असा सामना गमावल्यावर त्रास होतो. .निराशा झाले आहेत सगळे खेळाडू, पण श्रेय द्यावे लागेल भारतीय वेगवान गोलंदाजांना, ज्यांनी आमच्या फलंदाजांना अचूक मारा करून जखडून ठेवले. आधुनिक जमान्यातील फलंदाजांना गोलंदाजांना मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर मोठ्या फटक्यांच्या मोहाला आवर घालून एकेरी धावांवर लक्ष द्यायला नव्याने शिकायला लागेल, असे ते म्हणाले..IND vs NZ: भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेआधी न्यूझीलंडला मोठा धक्का! स्टार अष्टपैलू खेळाडू संघाबाहेर; बदली खेळाडूची घोषणा.भारतीय खेळाडूंची सुट्टीसोमवारी भारतीय संघातील बहुतांशी खेळाडू भारताच्या परत प्रवासाला लागणार असून, काही मोजके खेळाडू थोडी सुट्टी साजरी करायला आणि न्यूझीलंडच्या निसर्गाची मजा लुटायला काही दिवस मागे राहणार आहेत. गौतम गंभीरसह उरलेले प्रशिक्षक मोजक्या खेळाडूंसह वेलिंग्टनला कसोटी सामन्याच्या तयारीसाठी रवाना झाले आहेत. न्यूझीलंड संघ थोडा चिंतेत आहे, कारण मिचेल सँटनरची दुखापत साधी नसल्याचे समजले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.