Cricket

IND vs NZ, ODI: विकेटकीपरच्या जागेसाठी तिघांमध्ये शर्यत, केएल राहुलच्या बॅकअपसाठी संधी कोणाला?

Who Will Be the Wicketkeeper Against New Zealand?: वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची निवड करताना यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल आणि इशान किशन यांच्यात स्पर्धा आहे. केएल राहुलच्या बॅकअपसाठी कोणाला संधी मिळणार यावर सर्वांचे लक्ष आहे.
Rishabh Pant, Dhruv Jurel, Ishan Kishan

Rishabh Pant, Dhruv Jurel, Ishan Kishan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेसाठी यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल आणि इशान किशन यांच्यात चुरस आहे.

  • केएल राहुलच्या बॅकअपसाठी कोणाला संधी मिळणार याची उत्सुकता आहे.

  • रिषभ पंतला वनडे संघात स्थान मिळवताना आव्हान आहे, तर ध्रुव जुरेल आणि इशान किशन त्यांच्या उत्कृष्ट फॉर्ममुळे दावेदार आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
Team India Squad
cricket news today
Ishan Kishan
ODI cricket
KL Rahul

Related Stories

No stories found.