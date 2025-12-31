IND vs NZ, ODI: विकेटकीपरच्या जागेसाठी तिघांमध्ये शर्यत, केएल राहुलच्या बॅकअपसाठी संधी कोणाला?

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेसाठी यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल आणि इशान किशन यांच्यात चुरस आहे. केएल राहुलच्या बॅकअपसाठी कोणाला संधी मिळणार याची उत्सुकता आहे. रिषभ पंतला वनडे संघात स्थान मिळवताना आव्हान आहे, तर ध्रुव जुरेल आणि इशान किशन त्यांच्या उत्कृष्ट फॉर्ममुळे दावेदार आहेत..भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात ११ जानेवारीपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी ३ किंवा ४ जानेवारी रोजी भारतीय संघाची निवड होणार आहे. दरम्यान, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये टी२० वर्ल्ड कप होणार असल्याने सध्या त्यावर भारतीय संघाचे लक्ष केंद्रित आहे. त्यामुळे वनडे क्रिकेट सध्या बॅकसीटवर आहे, पण असे असले तरी यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी मोठी चुरस आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी संघ निवड करताना निवड समितीसाठी यष्टीरक्षकाची जागा ही डोकेदुखी ठरणार आहे..Ind vs NZ ODI 2026 : न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेतून पंड्या, बुमराहसह तिघांना वगळणार? 'या' धडाकेबाज फलंदाजाची एन्ट्री होण्याची शक्यता.गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या वनडे संघाचे यष्टीरक्षण केएल राहुल सांभाळत आहे. त्याची यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून कामगिरीही चांगली झाली आहे. त्यामुळे तो संघात कायम राहिल. मात्र त्याचा बॅकअपमधून कोणाला संधी मिळणार, याची सर्वाधिक उत्सुकता आहे. आत्तापर्यंत रिषभ पंतने बॅकअप राहिला आहे. रिषभ कसोटी संघात जरी नियमित खेळत असला, तरी वनडेत मात्र त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवताना केएल राहुलशी स्पर्धा करावी लागली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठीही रिषभ संघात होता, मात्र त्याला एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे आता तोच कायम राहणार की त्याला संघातून वगळले जाणार, हे पाहावे लागणार आहे..याशिवाय सध्या ध्रुव जुरेल देखील अफलातून फॉर्ममध्ये खेळत आहे. उत्तर प्रदेशकडून खेळताना त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ४ सामन्यातच एक शतक आणि दोन अर्धशतकांसह ३२४ धावा ठोकल्या आहेत. त्याने ५ झेल आणि २ यष्टीचीतही केले. जुरेल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतही भारतीय संघाचा भाग होता. त्यामुळे त्याची कामगिरी पाहाता त्यानेही बॅकअप यष्टीरक्षकासाठी दावेदारी ठोकली आहे..दरम्यान, इशान किशनकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इशान किशनने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत ५१७ धावा ठोकल्या. त्याने अंतिम सामन्यात ४५ चेंडूत शतकही ठोकले आणि त्याच्या नेतृत्वात झारखंडला स्पर्धाही जिंकून दिली होती. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याने दोन वर्षांनी भारताच्या टी२० संघात स्थान मिळवले असून तो टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्येही खेळताना दिसणार आहे. अशात आता त्याला वनडे संघातही संधी दिली जाऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पहिला सामना खेळल्यानंतर त्याला बीसीसीआयची टीमकडून विश्रांती घेण्यास सांगितले होते. त्याला नंतर दोन सामने या स्पर्धेतील खेळायचे आहेत. तो ३ आणि ६ जानेवारी रोजी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सामने खेळेल. त्याला टी२० वर्ल्ड कपसाठी निवडले गेल्याने त्याला वनडे मालिकेसाठीही निवडण्यात येऊ शकते, जेणेकरून तो पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटशी जुळवून घेऊ शकेल..IND vs NZ ODI Series: ऋतुराज गायकवाड IN; हार्दिक, जसप्रीत बुमराह OUT! भारताचा किवींविरुद्ध वन डे मालिकेसाठीचा संभाव्य संघ.तथापि, आता बॅकअप यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी आता रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल आणि इशान किशन हे तिघेही शर्यतीत आहेत. यातील रिषभ आणि इशान डावखुरे खेळाडू आहेत, तर जुरेल उजव्या हाताचा खेळाडू आहे. त्यामुळे संघनिवड करताना या गोष्टीही लक्षात घेतल्या जाऊ शकतात. आता या तिघांपैकी कोणाला संधी मिळणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.