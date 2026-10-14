IND vs NZ : हार्दिकचा पत्ता कट करायला, मुंबईचा २३ वर्षीय ऑल राऊंडर येतोय; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी वन डे संघात निवडीची जोरदार चर्चा...

India's ODI squad against New Zealand: भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) याने पुनरागमन वारंवार लांबणीवर पडत आहे. ३३ वर्षीय हार्दिकला सातत्याने दुखापतींचा सामना करावा लागतोय आणि त्यामुळे त्याला अनेक मालिकांना मुकावे लागले. आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यावर त्याचे पुनरागमन शक्य दिसत नाही. अशात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने पर्यायी खेळाडूची शोधाशोध सुरू केली आहे. मुंबईचा ऑल राऊंडर सूर्यांश शेडगे ( Suryansh Shedge ) याची वन डे संघात निवड होण्याची शक्यता बळावली आहे..PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारताकडून आतापर्यंत तीन ट्वेंटी-२० सामने खेळणाऱ्या सूर्यांशला वन डे संघात संधी मिळणार आहे. ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांत भारत अ संघाचे प्रतिनिधित्व करताना सूर्यांशने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे त्याची वन डे संघाच्या निवडीची दावेदारी आणखी भक्कम झाली. त्याने पहिल्या वन डेत चार विकेट्स घेतल्या होत्या आणि तिसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले होते. तिसऱ्या सामन्यातील त्याच्या याच खेळीने भारताने मालिकेतील एकमेव विजय मिळवला..Rohit Sharma News: रोहितला पुन्हा Mumbai Indians चे कर्णधारपद देणे, ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब; २०२७ वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांना धोका... कसा?.नितीश कुमार रेड्डी सर्व पाच वन डे सामने खेळण्याची शक्यता कमी आहे, कारण तो कसोटी संघाचाही सदस्य आहे आणि वन डे मालिकेनंतर लगेचच कसोटी मालिका होणार आहे. या मालिकेच्या तयारीसाठी कसोटीतील खेळाडू उर्वरित दोन वन डे सामन्यांतून माघार घेणार आहेत. या परिस्थितीत नितीशच्या जागी सूर्यांश शेडगेला दोन वन डे खेळण्याची संधी मिळू शकते. सूर्यांशने १८ लिस्ट ए सामन्यांत ३३७ धावा केल्या आहेत आणि १६ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत.."सूर्यांश शेडगेला वन डे संघात स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नितीश चौथ्या व पाचव्या वन डे त खेळणार नाही. तो कसोटी संघात चौथा वेगवान गोलंदाज आणि खालच्या क्रमांकावरील फलंदाज, अशी महत्त्वाची भूमिका बजावतोय," असे बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले. IND vs NZ वन डे मालिका ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे आणि १५ नोव्हेंबरला पाचवा सामना होईल. त्यानंतर १९ नोव्हेंबरपासून कसोटी मालिका सुरू होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.