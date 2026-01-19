IND Vs NZ T20I : विराट,रोहित OUT; सूर्यकुमार यादव IN ! ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल, जाणून घ्या ५ सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक

India New Zealand T20I series fixtures and venues: न्यूझीलंडने वन डे मालिकेत २-१ असा विजय मिळवून भारतात इतिहास घडवला. आता भारतीय संघ ट्वेंटी-२० मालिकेत या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी आणि आगामी ट्वेटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी मैदानावर उतरणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या ( Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्याच्या निर्धाराने या मालिकेत खेळेल. वन डे मालिकेत खेळणारा संघ आणि आता ट्वेंटी-२० मालिकेसाठीचा संघ, यात बदल दिसणार आहे. विराट कोहली व रोहित शर्मा हे दोन दिग्गज आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्त झाल्याने त्यांच्या जागी भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात युवा जोश पाहायला मिळतोय. .भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा हे सलामीची जबाबदारी सांभाळताना दिसतील. शुभमन गिलचा संघात समावेश न झाल्याने संजूला आता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप मध्ये सलामीला खेळता येणार आहे. त्याच्यासह रिंकू सिंग, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी व रवी बिश्नोई हेही ट्वेंटी-२० संघाचा भाग आहेत..जय शाह संतापले, बांगलादेशला फायनल वॉर्निंग! गप्प खेळा, अन्यथा T20 World Cup मधून बाहेर फेकू, बदल्यात 'या' संघाला खेळवण्याची तयारी.दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत रिंकू सिंगला वगळण्यात आले होते, परंतु वर्ल्ड कपच्या तोंडावर त्याचे संघात पुनरागमन झाले आहे. दोन वर्षानंतर श्रेयस अय्यरचे ट्वेंटी-२० संघात पुनरागम नहोत आहे. रवी बिश्नोई पण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतील विश्रांतीनंतर पुनरागमन करतोय. जसप्रीत बुमराह व हार्दिक पांड्या यांना वन डे मालिकेत विश्रांती दिली होती. पण, पांड्या बडोदा संघाकडून विजय हजारे ट्रॉफीत खेळला आणि दमदार कामगिरी केली. तो आता ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी सज्ज आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतील विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा, आयुष बडोनी, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे ट्वेंटी-२० मालिकेत दिसणार नाहीत. कोहली, रोहित व जडेजा यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून २०२४ च्या वर्ल्ड कप विजयानंतर निवृत्ती जाहीर केली होती. गिलला ट्वेंटी-२० संघातून वगळण्यात आले. तो रणजी करंडक स्पर्धेत पंजाबकडून खेळताना दिसेल..पाकड्यांचा 'बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दिवाना' प्रकार! मोहसिन नक्वी यांची T20 World Cup न खेळण्याची धमकी; म्हणतात, बांगलादेश....भारताचा ट्वेंटी-२० संघ - सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा ( दुखातपीमुळे पहिल्या तीन सामन्यांतून बाहेर), वॉशिंग्टन सुंदर ( संपूर्ण मालिकेतून बाहेर), अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रवी बिश्नोई, वरुण चक्रवर्थी.India vs New Zealand T20I Schedule२१ जानेवारी - पहिला सामना - नागपूर२३ जानेवारी- दुसरा सामना - रायपूर२५ जानेवारी - तिसरा सामना - गुवाहाटी२८ जानेवारी - चौथा सामना - विशाखापट्टणम३१ जानेवारी - पाचवा सामना - थिरुअनंतपूरमथेट प्रक्षेपण - स्टार स्पोर्ट्स वाहिनी आणि जिओहॉटस्टार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.