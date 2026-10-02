IND vs PAK, Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास सुवर्णपदक कोणाचे? घ्या जाणून हवामानाचा अंदाज अन् नियम काय सांगतो

Asian Games 2026 India Pakistan final rain rules: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील क्रिकेटची फायनल शनिवारी जपानच्या निशीन शहरात होणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वाखाली भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत श्रीलंकेवर १२४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला, तर पाकिस्तानने दुसऱ्या उपांत्य फेरीत बांगलादेशचा पराभव केला. त्यामुळे आता सुवर्णपदकासाठी IND vs PAK असा हायव्होल्टेज सामना पाहायला मिळणार आहे. भारत या सामन्यात प्रबळ दावेदार मानला जातोय, परंतु जर पावसामुळे हा सामना होऊच शकला नाही, तर कोणाला गोल्ड मेडल दिले जाईल?.भारताच्या आघाडीच्या फलंदाजांनी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात श्रीलंकेच्या गोलंदाजांसमोर शरणागती पत्करली. वैभव सूर्यवंशीने ३८ धावांची खेळी करून डाव सारवला. त्यानंतर इशान किशनने नाबाद ८० धावा करून संघाला ७ बाद १६९ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारतीय गोलंदाजांनी खेळपट्टीचा फायदा उचलताना श्रीलंकेला ४५ धावांत गुंडाळले. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल व अभिषेक शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. अंतिम फेरीत प्रवेश करून टीम इंडियाने किमान रौप्यपदक निश्चित केले आहे, परंतु श्रेयसच्या संघाचा डोळा सुवर्णपदकावर आहे..ODI World Cup 2027 पूर्वी टीम इंडिया २५ वन डे सामने खेळणार! जाणून घ्या कोणाकोणाला भिडणार... वेळापत्रक एका क्लिकवर.पाकिस्तानविरुद्धच्या या सामन्यावर पावसाचे संकट येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. AccuWeather नुसार सकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता ६२ टक्के वर्तवली जात आहे आणि दुपारनंतर ती २५ टक्क्यापर्यंत खाली येईल. २० डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान असेल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार India vs Pakistan Final सकाळी १०.३० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे..Who will win gold if the match is abandoned?पावसामुळे यापूर्वीचे काही सामने रद्द करावे लागले होते. अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना पावसामुळेच रद्द झाला होता आणि भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० क्रमवारीत आघाडीवर असल्याने पुढेचाल दिली गेली होती. पण, उद्याचा सामना सुवर्णपदकासाठी असल्याने जर तशी परिस्थिती उद्भवल्यास, दोन्ही संघांना सुवर्णपदक दिले जाईल..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: India vs Pakistan एकदा नव्हे, तर तीनवेळा भिडणार, जाणून घ्या कधी व कुठे खेळणार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.