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IND vs PAK, Asian Games : मोहसिन नक्वीला 'अपमान' डोळ्यासमोर दिसला, भारत-पाकिस्तान लढतीपूर्वीच पळ काढला; नेमकं काय केलं?

IND vs PAK Asian Games 2026 final latest update: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील पुरुष क्रिकेटचा सुवर्णपदकासाठीचा सामना रंगणार आहे. मात्र, या हाय-व्होल्टेज लढतीपूर्वीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आणि एसीसीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी चर्चेत आले आहेत.
India vs Pakistan, Asian Games 2026

Mohsin Naqvi absence from Asian Games cricket final

esakal

Swadesh Ghanekar
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Mohsin Naqvi not be in attend India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील क्रिकेटचा अंतिम सामना रंगणार आहे. भारताने उपांत्य फेरीत श्रीलंकेचा आणि पाकिस्तानने बांगलादेशचा पराभव करून सुवर्णपदकाच्या लढतीत धडक मारली. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे सुवर्णपदक कायम राखण्यासाठी उतरणार आहे. आता IND vs PAK सामना म्हटला की एक नाव हमखास समोर येणार आणि ते म्हणजे मोहसिन नक्वी... पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) अध्यक्ष नक्वी यांना पुन्हा अपमान होणार हे डोळ्यासमोर दिसू लागल्याने त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

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