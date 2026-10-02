IND vs PAK, Asian Games : मोहसिन नक्वीला 'अपमान' डोळ्यासमोर दिसला, भारत-पाकिस्तान लढतीपूर्वीच पळ काढला; नेमकं काय केलं?

Mohsin Naqvi not be in attend India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील क्रिकेटचा अंतिम सामना रंगणार आहे. भारताने उपांत्य फेरीत श्रीलंकेचा आणि पाकिस्तानने बांगलादेशचा पराभव करून सुवर्णपदकाच्या लढतीत धडक मारली. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे सुवर्णपदक कायम राखण्यासाठी उतरणार आहे. आता IND vs PAK सामना म्हटला की एक नाव हमखास समोर येणार आणि ते म्हणजे मोहसिन नक्वी... पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे ( ACC) अध्यक्ष नक्वी यांना पुन्हा अपमान होणार हे डोळ्यासमोर दिसू लागल्याने त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला..पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामनेच नको, अशी भूमिका घेणारा वर्ग वाढला. पण, बीसीसीआयने सावध भूमिका घेतली आणि आशिया चषकासाठी आपली टीम पाठवली. मात्र, भारतीय खेळाडूंनी सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन, बोलणं टाळावं अशा सूचना दिल्या गेल्या. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने त्या पाळल्या आणि विजय मिळवल्यानंतर खेळाडू पाकड्यांशी हात न मिळवता ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. पण, खरा ड्रामा अंतिम सामन्यानंतर पाहायला मिळाला, जिथे मोहसिन नक्वी ट्रॉफी घेऊन भारतीय कर्णधाराला देण्यासाठी उभे होते..IND vs PAK, Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास सुवर्णपदक कोणाचे? घ्या जाणून हवामानाचा अंदाज अन् नियम काय सांगतो .सूर्या व टीमने व्यासपीठावर जाणेच टाळले आणि अपमानाची भावना घेऊन नक्वी ट्रॉफी घेऊन पळून गेले. भारातच्या पुरुष संघाप्रमाणे महिला संघानेही तेच केले आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेची फायनल जिंकल्यानंतर नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. आता वारंवार असा अपमान होत असेल, तर कशाला जायचं? याच भूमिकेत नक्वी आले आणि त्यांनी उद्या होणारा भारत-पाकिस्तान सामना घरातूनच पाहणे पसंत केले आहे. ACC केलेल्या ट्विटनुसार नक्वी यांना काही काम असल्यामुळे India vs Pakistan Final सामन्यात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतल्या असल्याचे समजतेय..भारतासमोर पाकिस्तान संघाचा निभाव लागणार नाही आणि पुन्हा एकदा ट्रॉफीचा ड्रामा टाळण्यासाठी नक्वीने पळ काढल्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. नक्वी यांच्या गैरहजेरीत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया उपस्थित राहणार असल्याचे वृत्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.