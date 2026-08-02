IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

India vs Pakistan Asian Legends League 2026 live streaming: झांबियामध्ये सुरू असलेल्या एशियन लीजेंड्स लीग २०२६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर आमनेसामने येणार आहेत. या स्पर्धेत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानचे निवृत्त क्रिकेटपटू खेळत आहेत. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये या लीगची चांगलीच उत्सुकता आहे..एशियन लीजेंड्स लीगमधील सहावा सामना इंडियन रॉयल्स आणि पाकिस्तान पँथर्स यांच्यात रविवार, २ ऑगस्ट रोजी खेळवला जाणार आहे. भारताकडून शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंग, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायुडू यांसारखे दिग्गज खेळाडू मैदानात उतरतील..IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती.भारतीय संघाने आपल्या पहिल्याच सामन्यात बांगलादेश टायगर्सचा १९ धावांनी पराभव करत स्पर्धेची दमदार सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान पँथर्सला पहिल्या सामन्यात एशियन स्टार्सकडून ८५ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी हा सामना 'करो या मरो'सारखा असणार आहे..सामना कुठे आणि किती वाजता?भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना लुसाका येथील लोटस स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सामना दुपारी ४ वाजता सुरू होईल.FREE मध्ये कुठे पाहता येणार सामना?भारत-पाकिस्तानचा हा हायव्होल्टेज सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहता येईल. ऑनलाइन सामना पाहायचा असेल तर फॅनकोड ॲप आणि वेबसाईटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल..एशियन लीजेंड्स लीगचा हा दुसरा हंगाम आहे. स्पर्धेला ३० जुलैपासून सुरुवात झाली असून १० ऑगस्ट रोजी अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे.मागील हंगामात भारतीय संघ अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचला होता. मात्र फायनलमध्ये एशियन स्टार्सकडून पराभव झाल्यामुळे भारताला उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं होतं. यंदा एकूण १९ सामने खेळवले जाणार असून, त्यामध्ये भारत-पाकिस्तानचा सामना हा सर्वाधिक चर्चेचा आणि चाहत्यांच्या आकर्षणाचा ठरणार आहे..IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान २ ऑगस्टला क्रिकेटच्या मैदानावर भिडणार; हा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार?.दोन्ही संघइंडिया रॉयल्सचा संघ - शिखर धवन (कर्णधार), नमन ओझा (यष्टीरक्षक), अंबाती रायुडू, सुरेश रैना, युसूफ पठाण, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी, शाहबाज नदीम, हरभजन सिंग, पवन नेगी, मनप्रीत गोनी, ऋषी धवन, सुदीप त्यागी, फैज फजल सिंग, शादल, शादल, अंबाती, ऋषी धवन, अंबाती रायुडू. कंवर, ईश्वर पांडे, राघव धवन, सुबोथ भाटी.पाकिस्तान पँथर्सचा संघ - शरजील खान, उमर अकमल, मोहम्मद हाफीज (कर्णधार), शोएब मलिक, कामरान अकमल (यष्टीरक्षक), इम्रान नझीर, सामी अस्लम, अब्दुर रहमान, सोहेल तन्वीर, वहाब रियाझ, सईद अजमल, नावेद-उल-हसन, मोहम्मद इरफान, यासिर शाह, राहत अली, राणा नईम अन्वर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.