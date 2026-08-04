India vs Pakistan : भारताचा थरारक विजय; पाकिस्तानच्या जबड्यातून खेचून आणली मॅच, शेजाऱ्यांना वाटलेलं ते जिंकतील, पण...

Indian Royals successful chase against Pakistan Panthers: एशियन लेजेंड्स लीगमध्ये ( Asian Legends League ) भारत आणि पाकिस्तान ( IND vs PAK ) यांच्यात एक अविस्मरणीय सामना पाहायला मिळाला. पाकिस्तानचा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर होता, पण भारतीय संघाने जोरदार पुनरागमन केले आणि सामन्याचे चित्र पालटले. इंडियन रॉयल्सनी १६८ धावांचे लक्ष्य १७.३ षटकांत ८ गडी गमावून पार केले आणि पाकिस्तान पँथर्सला २ गडी राखून पराभूत केले..लुसाका येथील लोटस स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर २ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सामन्यात, नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तान पँथर्सने २० षटकांत ६ बाद १६७ धावा केल्या. कर्णधार इम्रान नझीर (४७), इब्रार हुसेन (३९) आणि तौफी उमर (३९) यांच्या उपयुक्त खेळींमुळे पाकिस्तान सामन्यात टिकून राहिला.लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंडियन रॉयल्सची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. मोहम्मद इरफानने सर्वप्रथम नमन ओझाला (४) बाद केले. कर्णधार अभिषेक जलोटाने १९ चेंडूंत ३० धावा करून आशा निर्माण केल्या, पण तोही इरफानच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. असद पठाण (९ धावा) आणि शादाब जकाती (१ धाव) यांना विशेष कामगिरी करता आली नाही, त्यामुळे भारताची धावसंख्या ४ बाद ६० अशी झाली. पाकिस्तानने सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले आहे..Jasprit Bumrah: बुमराह फिट असल्याचं सांगितलं, मग अचानक OUT का? CoE आणि आगरकरांच्या समितीत नेमकं काय बिनसलं?.भारतीय संघ अडचणीत असताना, ऋषी धवन आणि सुबोथ भाटी यांनी जबाबदारी स्वीकारली. धवनने ३२ चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि दोन षटकारांसह ५० धावांची शानदार खेळी केली.सुबोथने आणखी आक्रमक फलंदाजी करत २९ चेंडूंमध्ये ४६ धावा केल्या. त्याच्या खेळीत चार उत्तुंग षटकार आणि तीन चौकारांचा समावेश होता. या दोघांनी पाचव्या विकेटसाठी ८६ धावांची भागीदारी केली..पण, राहत अली आणि यासिर शाह यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेऊन सामन्याला एक नवीन वळण दिले. राहत अलीने १६व्या षटकात ऋषी धवन आणि सुबोथ भाटी यांना बाद केले. यासिरने १७व्या षटकात फरमान अहमद (० धावा) आणि सरुल कंवर (४ धावा) यांना बाद करून भारताची धावसंख्या १५२/८ अशी केली.दबावाखाली असताना अनुरित सिंगने संयम दाखवला आणि चार चेंडूंमध्ये एका चौकार आणि एका षटकारासह नाबाद १२ धावा ठोकल्या. वीर प्रताप सिंगने (२ नाबाद) त्याला साथ दिली आणि भारताला विजय मिळवून दिला..Team India New Coach: गौतम गंभीरच्या टीममध्ये मोठा बदल! श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी भारतीय संघासाठी नव्या कोचची घोषणा.इंडिया रॉयल्सचा संघ - शिखर धवन (कर्णधार), नमन ओझा (यष्टीरक्षक), अंबाती रायुडू, सुरेश रैना, युसूफ पठाण, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी, शाहबाज नदीम, हरभजन सिंग, पवन नेगी, मनप्रीत गोनी, ऋषी धवन, सुदीप त्यागी, फैज फजल सिंग, शादल, शादल, अंबाती, ऋषी धवन, अंबाती रायुडू. कंवर, ईश्वर पांडे, राघव धवन, सुबोथ भाटी.पाकिस्तान पँथर्सचा संघ - शरजील खान, उमर अकमल, मोहम्मद हाफीज (कर्णधार), शोएब मलिक, कामरान अकमल (यष्टीरक्षक), इम्रान नझीर, सामी अस्लम, अब्दुर रहमान, सोहेल तन्वीर, वहाब रियाझ, सईद अजमल, नावेद-उल-हसन, मोहम्मद इरफान, यासिर शाह, राहत अली, राणा नईम अन्वर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.