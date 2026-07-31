IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान २ ऑगस्टला क्रिकेटच्या मैदानावर भिडणार; हा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार?

Where to watch India vs Pakistan Legends live? आगामी आशियाई स्पर्धांमध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यातला क्रिकेट सामना होणे, जवळपास अवघड झाले आहे. पण, त्याआधी तुम्हाला हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी क्रिकेटच्या मैदानावर समोरासमोर आलेले दिसणार आहे. झांबियामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एशियन लीजेंड्स लीग २०२६ मध्ये हा सामना होणार आहे. या लीगमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशचे निवृत्त खेळाडू सहभागी होत आहेत. यामध्ये एशियन स्टार्स नावाचा एक संघही आहे. .३० जुलैपासून सुरू झालेल्या या लीगमधील पहिल्या लढतीत श्रीलंका लायन्सने अफगाणिस्तान पठाण्सचा १५ धावांनी पराभव केला. इंडिया रॉयल्स विरुद्ध बांगलादेश टायगर्स यांच्यात आज सामना होणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ आपला दुसरा सामना रविवार, २ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तान पँथर्सविरुद्ध खेळेल. या लीगमध्ये शिखर धवन, सुरेश रैना, युसूफ पठाण, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंग आणि स्टुअर्ट बिन्नी यांच्यासह अनेक निवृत्त क्रिकेटपटू भारताचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतील..IND vs SL Test : जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौऱ्याला मुकणार? प्रमुख गोलंदाजाचा फिटनेस अहवाल आला समोर; नेमकं काय आहे त्यात? .शिखर धवनकडे इंडिया रॉयल्स संघाचे नेतृत्व भूषविणार आहे,तर मोहम्मद हाफीज पाकिस्तानच्या संघाचे कर्णधारपद भूषवणार आहे. हरभजन सिंग, सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्यासारखे अनुभवी खेळाडू शोएब मलिक, सईद आझम, शरजील खान, वहाब रियाझ आणि सोहेल तन्वीर यांसारख्या माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंचा सामना करतील..इंडिया रॉयल्सचा संघ - शिखर धवन (कर्णधार), नमन ओझा (यष्टीरक्षक), अंबाती रायुडू, सुरेश रैना, युसूफ पठाण, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी, शाहबाज नदीम, हरभजन सिंग, पवन नेगी, मनप्रीत गोनी, ऋषी धवन, सुदीप त्यागी, फैज फजल सिंग, शादल, शादल, अंबाती, ऋषी धवन, अंबाती रायुडू. कंवर, ईश्वर पांडे, राघव धवन, सुबोथ भाटी.पाकिस्तान पँथर्सचा संघ - शरजील खान, उमर अकमल, मोहम्मद हाफीज (कर्णधार), शोएब मलिक, कामरान अकमल (यष्टीरक्षक), इम्रान नझीर, सामी अस्लम, अब्दुर रहमान, सोहेल तन्वीर, वहाब रियाझ, सईद अजमल, नावेद-उल-हसन, मोहम्मद इरफान, यासिर शाह, राहत अली, राणा नईम अन्वर..R. Ashwin: वैभव सूर्यवंशीला डच्चू, भुवनेश्वर कुमारला संधी; 2027 वर्ल्ड कपसाठी आर. अश्विनचा संभाव्य भारतीय संघ चर्चेत.सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल?झांबियातील लुसाका येथे ही लीग आयोजित केली गेली आहे आणि हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५:०० वाजता होईल. Fancode अॅपवर ही मॅच पाहता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.