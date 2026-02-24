India vs Pakistan सामना १४ जूनला! ICC च्या निर्णयाने सर्वांना झटका; १२ संघांचा समावेश असलेल्या मोठ्या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक

Full fixtures for ICC Women’s T20 World Cup 2026 unveiled : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC ) १२ संघांचा समावेश असलेल्या महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक आज जाहीर केले. यजमान इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्या लढतीने १२ जूनला या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे १० वे पर्व १२ जून ते ५ जुलै या कालावधीत १२ संघांच्या समावेशात पार पडणार आहे. या वर्ल्ड कप स्पर्धेची पात्रता निश्चित करणारे बांगलादेश, आयर्लंड, स्कॉटलंड व नेदरलँड्स हे अंतिम चार संघ ठरले आहे..चार पात्रता संघ आता गतविजेत्या न्यूझीलंड, २००९ मधील पहिल्या आवृत्तीचे यजमान आणि विजेते इंग्लंड, २०१६ चे विजेते वेस्ट इंडिज, वन डे वर्ल्ड कप विजेता भारत आणि सहा वेळा स्पर्धा विजेते ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामील झाले आहेत. अ गटात ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश व नेदरलँड्स यांचा समावेश आहे, तर ब गटात यजमान इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, आयर्लंड व स्कॉटलंड आहेत. स्पर्धेचा अंतिम सामना ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर ५ जुलै रोजी होणार आहे. भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात आहे आणि हा सामना १४ जूनला एजबॅस्टन येथे होणार आहे. .Team India Semi Final Scenario : टीम इंडियाला नेट रन रेट रडवणार! झिम्बाब्वेविरुद्ध ११ षटकं अन् विंडीजविरुद्ध १८३ धावांनी विजय... तिसरं समीकरणही लैय अवघड.Full ICC Women’s T20 World Cup 2026 Scheduleशुक्रवार १२ जून: इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका, एजबॅस्टनशनिवार १३ जून: स्कॉटलंड विरुद्ध आयर्लंड, ओल्ड ट्रॅफर्डशनिवार १३ जून: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, ओल्ड ट्रॅफर्डशनिवार १३ जून: वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यूझीलंड, हॅम्पशायर बाउलरविवार १४ जून: बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स, एजबॅस्टनरविवार १४ जून: भारत विरुद्ध पाकिस्तान, एजबॅस्टन.मंगळवार १६ जून: न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका, हॅम्पशायर बाउलमंगळवार १६ जून: इंग्लंड विरुद्ध आयर्लंड, हॅम्पशायर बाउलबुधवार १७ जून: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश, हेडिंग्लीबुधवार १७ जून: भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, हेडिंग्लीबुधवार १७ जून: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पाकिस्तान, एजबॅस्टनगुरुवार १८ जून: वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड, हेडिंग्लीशुक्रवार १९ जून: न्यूझीलंड विरुद्ध आयर्लंड, हॅम्पशायर बाउल.शनिवार २० जून: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड्स, हॅम्पशायर बाउलशनिवार २० जून: पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश, हॅम्पशायर बाउलशनिवार २० जून: इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड, हेडिंग्लीरविवार २१ जून: वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका, ब्रिस्टल काउंटीरविवार २१ जून: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत, ओल्ड ट्रॅफर्डमंगळवार २३ जून: न्यूझीलंड विरुद्ध स्कॉटलंड, ब्रिस्टल काउंटीमंगळवार २३ जून: श्रीलंका विरुद्ध आयर्लंड, ब्रिस्टल काउंटीमंगळवार २३ जून: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान, हेडिंग्ली १बुधवार २४ जून: इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज, लॉर्ड्सगुरुवार २५ जून: भारत विरुद्ध बांगलादेश, ओल्ड ट्रॅफर्ड.गुरुवार २५ जून: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध नेदरलँड्स, ब्रिस्टलशुक्रवार २६ जून: श्रीलंका विरुद्ध स्कॉटलंड, ओल्ड ट्रॅफर्डशनिवार २७ जून: पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स, ब्रिस्टलशनिवार २७ जून: वेस्ट इंडिज विरुद्ध आयर्लंड, ब्रिस्टलशनिवार २७ जून: इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड, द ओव्हलरविवार २८ जून: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बांगलादेश, लॉर्ड्सरविवार २८ जून: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत, लॉर्ड्समंगळवार ३० जून: TBC विरुद्ध TBC (सेमीफायनल १), द ओव्हलगुरुवार २ जुलै: TBC विरुद्ध TBC (सेमीफायनल २), द ओव्हलरविवार ५ जुलै: TBC विरुद्ध TBC (फायनल), लॉर्ड्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.