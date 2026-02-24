Cricket

India vs Pakistan सामना १४ जूनला! ICC च्या निर्णयाने सर्वांना झटका; १२ संघांचा समावेश असलेल्या मोठ्या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक

ICC Women’s T20 World Cup 2026 Schedule Out: महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून १२ संघांचा समावेश असलेली ही स्पर्धा १२ जूनपासून सुरू होणार आहे. स्पर्धेतील सर्वाधिक चर्चेतील सामना १४ जून रोजी रंगणार असून India vs Pakistan आमनेसामने येणार आहेत.
INDIA VS PAKISTAN ON JUNE 14 AS ICC WOMEN’S T20 WORLD CUP 2026 FULL SCHEDULE ANNOUNCED

INDIA VS PAKISTAN ON JUNE 14 AS ICC WOMEN’S T20 WORLD CUP 2026 FULL SCHEDULE ANNOUNCED

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Full fixtures for ICC Women’s T20 World Cup 2026 unveiled : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC ) १२ संघांचा समावेश असलेल्या महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक आज जाहीर केले. यजमान इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्या लढतीने १२ जूनला या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे १० वे पर्व १२ जून ते ५ जुलै या कालावधीत १२ संघांच्या समावेशात पार पडणार आहे. या वर्ल्ड कप स्पर्धेची पात्रता निश्चित करणारे बांगलादेश, आयर्लंड, स्कॉटलंड व नेदरलँड्स हे अंतिम चार संघ ठरले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
Womens Cricket Team
womens cricket
cricket news today
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan
ICC T20 World Cup format

Related Stories

No stories found.