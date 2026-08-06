INDIA VS PAKISTAN : तारीख नोट करून घ्या! सप्टेंबरमध्ये भारत-पाकिस्तान समोरासमोर... क्रिकेटचा हा महामुकाबला कुठे होणार?

India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026 schedule: आशियाई क्रिकेट परिषदेने ( ACC) महिला आशिया चषक स्पर्धा २०२६ चे वेळापत्रक गुरुवारी जाहीर केले. या स्पर्धेतील महत्त्वाचा भारत-पाकिस्तान सामना ५ सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. स्पर्धेची सुरुवात २८ ऑगस्ट रोजी थायलंड आणि हाँगकाँग यांच्यातील सामन्याने होईल..ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये खेळली जाणारी ही महिला आशिया कपची सहावी आवृत्ती असेल. आठ संघांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, 'अ' गटामध्ये भारत आणि पाकिस्तानसोबत थायलंड, हाँगकाँग आणि चीन यांचा समावेश आहे, तर 'ब' गटामध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, युएई आणि इंडोनेशिया हे संघ असतील. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील आणि अंतिम सामना १३ सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. सर्व सामने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होतील..IND vs SA: भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील वेळापत्रकात बदल! तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेचा समावेश; जाणून घ्या तारखा.साखळी फेरीचे वेळापत्रकहाँगकाँग वि. थायलंड, २८ ऑगस्टश्रीलंका वि. यूएई, २९ ऑगस्टभारत वि. थायलंड, ३० ऑगस्टबांगलादेश वि. इंडोनेशिया, ३१ ऑगस्टपाकिस्तान वि. थायलंड, १ सप्टेंबरश्रीलंका वि. इंडोनेशिया, २ सप्टेंबर .भारत वि. हाँगकाँग, ३ सप्टेंबरयूएई वि. इंडोनेशिया, ४ सप्टेंबरभारत वि. पाकिस्तान, ५ सप्टेंबरश्रीलंका वि. बांगलादेश, ६ सप्टेंबरपाकिस्तान वि. हाँगकाँग, ७ सप्टेंबरबांगलादेश वि. यूएई, ८ सप्टेंबरउपांत्य फेरी १ - A1 वि. B2, १० सप्टेंबरउपांत्य फेरी २ - B1 वि. A2, ११ सप्टेंबरअंतिम सामना - १३ सप्टेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.