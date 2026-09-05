IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध स्मृती मानधनाची नजर 'या' रेकॉर्डवर; आशिया कपमध्ये पुन्हा इतिहास रचणार?

SMRITI MANDHANA EYES ANOTHER WORLD RECORD AGAINST PAKISTAN: भारत महिला आशिया कप २०२६च्या उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. मात्र, आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता हा सामना सुरू होईल. या सामन्यात सर्वांच्या नजरा पुन्हा एकदा भारतीय सलामीवीर स्मृती मानधना(Smriti Mandhana) हिच्यावर असतील.स्मृतीने हॉन्गकॉन्गविरुद्ध १२४ धावांची शानदार खेळी केली होती. या खेळीदरम्यान तिने महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम केला. तसेच १८ शतकांसह महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याचा विक्रमही आपल्या नावावर केला..आणखी एका वर्ल्ड रेकॉर्डची संधीमहिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत स्मृती सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडची सुजी बेट्स ४,७५८ धावांसह अव्वल आहे, तर स्मृतीच्या नावावर ४,६८१ धावा आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध ७८ धावा करताच स्मृती सुजी बेट्सला मागे टाकून महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनेल..IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध अशी असेल टीम इंडियाची Playing XI? स्मृती शेफालीसह ‘या’ खेळाडूंना मिळणार संधी; जाणून घ्या संपूर्ण संघ.महिला टी-२०मध्ये सर्वाधिक धावा४,७५८ – सुजी बेट्स४,६८१ – स्मृती मानधना४,२३१ – हरमनप्रीत कौर४,०९४ – चमारी अटापट्टू.आशिया कपमध्ये भारताचा दबदबाभारताने आशिया कपमध्ये थायलंड आणि हॉन्गकॉन्गला पराभूत करून उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केले आहे. थायलंडविरुद्ध भारताने ९४ धावांनी, तर हॉन्गकॉन्गविरुद्ध १३७ धावांनी विजय मिळवला. स्मृती मानधना आतापर्यंत १४३ धावांसह स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज आहे. शेफाली वर्मा ९२ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आता पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात स्मृती मंधाना ७८ धावा करत आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.पाकिस्तानविरुद्ध भारताची संभाव्य प्लेइंग ११स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर,(कर्णधार ) रिचा घोष, भारती फुलमाळी, दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड आणि श्री चरणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.