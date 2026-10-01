ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: India vs Pakistan एकदा नव्हे, तर तीनवेळा भिडणार, जाणून घ्या कधी व कुठे खेळणार...

India vs Pakistan World Cup 2027 schedule and format: विराट कोहली व रोहित शर्मा, हे भारतासाठी शेवटचा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी पुढच्या वर्षी मैदानावर उतरतील... या दोन्ही दिग्गजांनी गेली अनेक वर्ष भारतीय क्रिकेटची सेवा केली आणि दोघंही जगातील सर्वोत्तम फलंदाज आहेत. विराटच्या नावावर वन डे डे वर्ल्ड कप आहे, परंतु रोहितचे हे स्वप्न अजूनही अपूरे आहे आणि ते पूर्ण करण्याच्या निर्धारानेच संपूर्ण भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेत दाखल होईल. हिटमॅनला वर्ल्ड कपची भेट देण्यासाठीची ही स्पर्धा असल्याने याला भावनिक किनारही आहे..भारतीय संघाला अ गटात अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे आणि क्वालिफायर अ संघाविरुद्ध खेळावे लागणार आहे. ब गटात बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, न्यूझीलंड व क्वालिफायरमधील दुसरा संघ असेल. याचा अर्थ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक नव्हे तीन सामने होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धेच्या साखळी फेरीत आणि सुपर ७ मध्ये उभय संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि जर दोघंही अंतिम सामन्यात गेले तर फायनल India vs Pakistan असाच सामना होईल..ICC ODI World Cup Schedule : प्रतीक्षा संपली! वन डे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर; India vs Pakistan सामना कधी व केव्हा; जाणून घ्या टीम इंडियाचे टाईमटेबल.Team India complete schedule for ODI World Cup 2027 ७ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, केप टाऊन१० ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग१४ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान, ब्लोमफाऊंटन१७ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ A (Qualifier A), ब्लोमफॉन्टेन२४ ऑक्टोबर - झिम्बाब्वे वि. भारत, व्हिक्टोरिया फॉल्सSuper 7 च्या लढती २५ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत होतीलउपांत्य फेरीच्या लढती १७ व १८ नोव्हेंबरला होतीलअंतिम सामना २१ नोव्हेंबरला जोहान्सबर्ग येथे होईल..भारत-पाकिस्तान पुन्हा सुपर ७ मध्ये भिडतील...सुपर सीरिज - १२, १३ आणि १४ व्या स्थानावरील संघांमध्ये साखळी फेरीसारख्या लढती होतील आणि त्यातला विजेता संघ पुढील फेरीत दाखल होईल. १२ संघांची प्रत्येकी ६-६ अशा दोन गटांत विभागणी केली जाणार आहे. प्रत्येक गटातून अव्वल तीन संघ आणि दोन्ही गटातील सर्वोत्तम स्थानावर असलेला चौथा संघ सुपर ७ साठी पात्र ठरेल.Super 7 मध्ये राऊंड रॉबिन सामने होतील आणि अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीत खेळतील. पहिल्या क्रमांकावरील संघ चौथ्या क्रमांकावरील संघाविरुद्ध आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकांचे संघ उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळतील. त्यामुळे साखळी फेरीत १० ऑक्टोबरला भारत-पाकिस्तान सामना झाल्यानतंर उभय संघ सुपर ७मध्ये पुन्हा भिडतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.