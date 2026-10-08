India vs Pakistan महामुकाबला! कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात, ८ संघांमध्ये जेतेपदाची स्पर्धा; जाणून घ्या Asia Cup चे वेळापत्रक

U19 Asia Cup 2026 full fixtures and dates: भारत आणि पाकिस्तान, क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आशियाई क्रिकेट परिषदेने ( ACC) गुरुवारी १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या वेळापत्रकाची घोषणा केली. या स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान यांना एकाच गटात स्थान दिले गेले आहे. ५०-५० षटकांच्या या स्पर्धेला ५ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होणार आणि ओमानला यजमानपद दिले गेले आहे..१९८९ पासून १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेला सुरुवात झाली होती, परंतु दुसरे पर्व २००३ मध्ये खेळवले गेले. २०१२ पासून ही स्पर्धा सातत्याने खेळवली जात आहे. भारतीय संघाने ८ वेळा ( एकदा पाकिस्तानसोबत संयुक्त) या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले आहे. २०२५ मध्ये पाकिस्तानने अंतिम सामन्यात भारतावर विजय मिळवला होता. त्याआधी अफगाणिस्तानने ही स्पर्धा जिंकली होती. भारतीय संघ जेतेपदाचा हा दुष्काळ संपवण्यासाठी मैदानावर उतरणार आहे..युवा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय मुख्य संघात प्रवेश करण्यासाठी ही स्पर्धा एक मोठे व्यासपीठ ठरते. ओमान येथे होणाऱ्या स्पर्धेत अ गटात भारत, पाकिस्तान, यूएई आणि नेपाळ यांचा , तर ब गटात बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान व मलेशिया यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना ६ नोव्हेंबरला नेपाळविरुद्ध होणार आहे आणि त्यानंतर १० नोव्हेंबरला यूएईविरुद्ध सामना होईल. India vs Pakistan यांच्यातला सामना ८ नोव्हेंबरला होईल. .U19 Asia Cup 2026 full fixtures and dates५ नोव्हेंबर - श्रीलंका विरुद्ध मलेशिया५ नोव्हेंबर - बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान६ नोव्हेंबर - पाकिस्तान विरुद्ध यूएई६ नोव्हेंबर - भारत विरुद्ध नेपाळ७ नोव्हेंबर - अफगाणिस्तान विरुद्ध मलेशिया७ नोव्हेंबर - श्रीलंका विरुद्ध बांगलादेश८ नोव्हेंबर - यूएई विरुद्ध नेपाळ८ नोव्हेंबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान९ नोव्हेंबर - बांगलादेश विरुद्ध मलेशिया९ नोव्हेंबर - श्रीलंका विरुद्ध अफगाणिस्तान१० नोव्हेंबर - भारत विरुद्ध यूएई१० नोव्हेंबर - पाकिस्तान विरुद्ध नेपाळ१२ नोव्हेंबर - सेमीफायनल १ - अ १ विरुद्ध ब २१२ नोव्हेंबर - सेमीफायनल २ - ब १ विरुद्ध अ २अंतिम सामना - १४ नोव्हेंबर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.