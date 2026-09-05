Cricket

IND vs PAK: आज पुन्हा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने; स्मृती मानधनाचा फॉर्म निर्णायक ठरणार, हरमनप्रीत कौरकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा

India vs Pakistan Women, Women's Asia Cup, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur : महिला आशिया करंडक स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आज रंगतदार सामना होणार आहे. उपांत्य फेरीतील प्रवेश निश्चित केलेल्या भारतीय संघाचे पारडे जड मानले जात आहे.
IND vs PAK

IND vs PAK

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुबई : महिला आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत उपांत्य फेरीतील प्रवेश निश्चित झालेला असताना आज भारत-पाकिस्तान लढतीची रंगत पार पडणार आहे. भारतीयांचे पारडे चांगलेच जड असल्यामुळे ही लढत जिंकणे कठीण जाणार नाही.

पुरुष असो वा महिला बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारत-पाकिस्तान लढतीची उत्सुकता ताणलेली असतेच. त्याचप्रमाणे उद्याच्या सामन्याचीही चर्चा सुरू झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दबदबा असलेला भारतीय संघ उद्याच्या या लढतीतही बाजी मारण्याची शक्यता अधिक आहे.

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