IND vs PAK: आज पुन्हा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने; स्मृती मानधनाचा फॉर्म निर्णायक ठरणार, हरमनप्रीत कौरकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा

दुबई : महिला आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत उपांत्य फेरीतील प्रवेश निश्चित झालेला असताना आज भारत-पाकिस्तान लढतीची रंगत पार पडणार आहे. भारतीयांचे पारडे चांगलेच जड असल्यामुळे ही लढत जिंकणे कठीण जाणार नाही.पुरुष असो वा महिला बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारत-पाकिस्तान लढतीची उत्सुकता ताणलेली असतेच. त्याचप्रमाणे उद्याच्या सामन्याचीही चर्चा सुरू झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दबदबा असलेला भारतीय संघ उद्याच्या या लढतीतही बाजी मारण्याची शक्यता अधिक आहे..गतवर्षी मायदेशात झालेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवणारा भारतीय संघ टी-२० प्रकारात मात्र तेवढा प्रभावी राहिलेला आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभव झाल्यामुळे भारतीय संघाला स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागले होते; मात्र हाच भारतीय संघ आशियातील स्पर्धेत वर्चव गाजवत असतो. तरीही गतवर्षी श्रीलंकेकडून पराभव झाल्यामुळे याच आशिया करंडक स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते..Team India Semi Final Scenario : भारताने बाजी मारली, तरीही उपांत्य फेरीचे स्थान संकटात! ऑस्ट्रेलियाचा अडथळा, जाणून घ्या चक्रावणारे समीकरण.यंदाच्या स्पर्धेत भारतीय संघालाच विजेतेपदाची अधिक पसंती दिली जात आहे. भारतीयांनी थायलंड आणि हाँगकाँग संघांवर अपेक्षित विजय मिळवले, गोलंदाजांनी भेदक कामगिरी केली; परंतु प्रामुख्याने थायलंडविरुद्धच्या सामन्यात मधल्या फळीतील फलंदाजांचे अपयश ठळपणे दिसून आले. गुरुवारी हाँगकाँगविरुद्धच्या सामन्यात भारतीयांनी मोठी धावसंख्या उभारली त्यात स्मृती मानधनाने विक्रमी शतक झळकावले; परंतु मधल्या फळीत प्रतीका रावल (१०), रिचा घोष (११) आणि हरमनप्रीत कौर (१०) यांना संधीचा फायदा घेता आला नाही..संथ खेळपट्टीखेळपट्टीचे स्वरूपही फलंदाजांना चिंतेत टाकणारे आहे. त्यात चेंडू जुना झाला की तो थांबून बॅटवर येत असल्याने आक्रमक फटके मारणे आव्हानात्मक होत आहे. परिणामी, खेळपट्टीचा अंदाज येण्यासाठी आणि टायमिंग होण्यासाठी फलंदाज सुरुवातीचे सरासरीने १० चेंडू सावधपणे खेळत आहेत, त्यामुळे मधल्या फळीतील फलंदाजांचा स्ट्राइक रेट कमी होत आहे; परंतु डाव सुरू झाल्यावर नवा चेंडू व्यवस्थितपणे बॅटवर येत असल्याचा फायदा शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी घेतलेला आहे..प्रतिका रावलवर दडपणदुखापतग्रस्त जेमिमा रॉड्रिग्जऐवजी संधी मिळालेली प्रतीका रावल, रिचा घोष आणि हरमनप्रीत कौर यांना जम बसण्यासाठी काही वेळ खेळपट्टीवर घालवावा लागेल. यात प्रामुख्याने प्रतीका रावलवरील दडपण वाढत आहे. एकदिवसीय प्रकारात ती मुबलक प्रमाणात धावा करीत आहे; परंतु टी-२० प्रकारात धावांचा ओघ आटलेला आहे..आजच्या सामन्यात भारताला पराभूत करायचे असेल तर पाकिस्तान संघाला त्यांच्या कामगिरीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करावी लागणार आहे. गेल्या अनेक सामन्यांमध्ये त्यांनी भारतासमोर शरणीगती स्वीकारलेली आहे..पाकचा निसटता विजयपाकिस्तान महिला संघाची फलंदाजीही अडखळत आहे. थायलंडविरुद्धही त्यांचे फलंदाज अडचणीत सापडले होते. पॉवर प्लेमध्ये तीन विकेट गमावल्यानंतर त्यांना कशीबशी ११९ धावांपर्यंत मजल मारता आली होती..Team India Middle Order: श्रेयस, राहुल आणि पंतमध्ये जागेसाठी चुरस; टीम इंडियाच्या मधल्या फळीत नवा पेच.हस्तांदोलन टाळणार?दुबईतच झालेल्या पुरुषांच्या आशिया करंडक स्पर्धेत अंतिम सामन्यासह भारत-पाक यांच्यात तीन लढती झाल्या होत्या. या सर्व लढतीत भारतीयांनी पाक खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले होते. विश्वकरंडक स्पर्धेतही हेच कायम होते. भारतीय महिलांनीही पाक खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलेले नाही. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यातही हेच चित्र कायम असू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.