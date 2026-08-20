Asia Cup Controversy: आणखी एक Asia Cup! पुन्हा BCCI vs मोहसिन नक्वी... भारतीय संघ जिंकल्यास कोण देणार ट्रॉफी?

Asia Cup 2026 trophy presentation if India wins: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने आशिया चषक जिंकला, परंतु पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याहस्ते विजयी ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला अन् वातावरण पेटले. आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख नक्वी यांनी अजूनही आशिया चषक भारताला दिलेला नाही. त्यात आता पुन्हा एकदा हा वाद रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत, कारण या महिन्याच्या अखेरीस महिलांची आशिया चषक स्पर्धा होणार आहे. दुबईत होणाऱ्या या स्पर्धेत भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगालदेश यांच्यासह अन्य संघ सहभाग घेणार आहेत. १३ सप्टेंबरला या स्पर्धेची फायनल होईल आणि तेव्हा पुन्हा एकदा BCCI vs Mohsin Naqvi असा सामना पाहायला मिळू शकतो..भारतीय संघाने सातवेळा ही स्पर्धा जिंकली आहे आणि गतविजेत्या श्रीलंका व कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान, यांचे कडवे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. पण, भारतीय महिला संघाने यंदा बाजी मारल्यास त्यांना ट्रॉफी कोणाच्या हस्ते दिली जाईल, हा प्रश्न आहे. मागच्या वर्षी भारताच्या पुरूष खेळाडूंनी नक्वी यांच्या हस्ते चषक घेण्यास नकार दिला होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर ही स्पर्धा झाली होती आणि त्यामुळे भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलनही टाळले होते..IND vs SL 2nd Test: मोठा धक्का! दुसऱ्या कसोटीतून तीन प्रमुख खेळाडूंची माघार; आता WTC Final मध्ये पोहोचणार कसे?.महिला आशिया चषक स्पर्धा २८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबर या कालावधीत खेळवली जाणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान संघाचा एकाच गटात समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे IND vs PAK सामना ५ सप्टेंबरला होणार आहे. या उभय संघांमधील स्पर्धेतील पुढील सामना हा थेट फायनलमध्ये होऊ शकतो, जर दोन्ही संघ जेतेपदाच्या लढतीसाठी पात्र ठरले तर. मग, भारताने जेतेपद पटकावल्यास ट्रॉफी देणार कोण?.सूर्यकुमार यादवप्रमाणे भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर पुरस्कार वितरण सोहळ्यात नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार देईल का? पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास BCCI ची भूमिका काय असेल हे सध्या अज्ञात आहे. त्यामुळे भारताला विजेतेपद मिळाल्यास एका असामान्य सोहळ्याची शक्यता असेल. मंडळाने हे स्पष्ट केले आहे की भारतीय आणि पाकिस्तानी संघांमध्ये कोणत्याही प्रकारची औपचारिक भेट होणार नाही. मात्र, पारितोषिक वितरण समारंभाच्या बाबतीत, मंडळाने 'प्रतीक्षा करा आणि पाहा' अशी भूमिका घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.