INDW vs PAKW: T20 World Cup आज रंगणार सर्वात मोठा थरार! भारत-पाकिस्तान मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? वाचा सविस्तर

INDIA VS PAKISTAN WOMEN T20 WORLD CUP 2026 LIVE STREAMING: महिला टी-२० विश्वचषक २०२६( WOMEN T20 WORLD CUP) स्पर्धेला १२ जूनपासून सुरुवात झाली असून आता क्रिकेट चाहत्यांना सर्वाधिक प्रतीक्षा असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महामुकाबल्याची उत्सुकता लागली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघ विजयासह आपल्या मोहिमेची सुरुवात करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. रविवारी होणाऱ्या या सामन्यात भारताचे पारडे जड मानले जात आहे..भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील लढत ही नेहमीच चाहत्यांसाठी आकर्षणाचा विषय असते. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये १६ आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामने खेळले गेले असून त्यापैकी भारताने तब्बल १३ सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे..INDW vs PAKW: भारताची टी-२० वर्ल्डकप मोहीम आजपासून; आज भारत-पाक आमनेसामने, कशी असेल Playing 11.दुसरीकडे पाकिस्तानला केवळ ३ सामने जिंकण्यात यश आले आहे. जर टी-२० विश्वचषकातील कामगिरीचा विचार केला, तर दोन्ही संघ ८ वेळा आमनेसामने आले आहेत. त्यामध्ये भारतीय संघाने ६ सामने जिंकले असून पाकिस्तानला फक्त २ विजय मिळवता आले आहेत..२०२४ च्या महिला टी-२० विश्वचषकातही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला होता. त्या वेळी भारतीय संघाने पाकिस्तानवर ६ विकेट्स राखून मात करत विजय मिळवला होता. त्यामुळे यावेळीही भारतीय संघाकडून विजयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सामन्याची वेळभारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा बहुप्रतीक्षित सामना रविवारी, १४ जून रोजी बर्मिंगहॅम येथील एजबास्टन मैदानावर खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना सायंकाळी ७ वाजता सुरू होईल. तर नाणेफेक सामन्याच्या अर्धा तास आधी म्हणजेच ६.३० वाजता होणार आहे. या सामन्यात भारताच्या अनुभवी खेळाडूंवर चाहत्यांचे विशेष लक्ष असेल..Smriti Mandhana: 'या' तारखेला रंगणार भारत पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; त्याआधीच स्मृती मंधानाने चाहत्यांना केली मोठी विनंती, म्हणाली... .कुठे पाहता येणार सामना?भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला टी-२० विश्वचषक सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तसेच मोबाईलवर हा सामना पाहायचा असल्यास जिओस्टार ॲपवर त्याचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना या हायव्होल्टेज सामन्याचा आनंद घरबसल्या घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.