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IND vs SLC XI Warm UP Match: श्रीलंकेच्या सलामीवीरांनी टीम इंडियाला रडवले; ६ गोलंदाज वापरूनही विकेट मिळेना, मानव सुथारच्या...

India vs SLC XI warm-up match latest update: भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट XI यांच्यातील सराव सामन्यात श्रीलंकेच्या युवा सलामीवीरांनी टीम इंडियाच्या गोलंदाजांची चांगलीच परीक्षा घेतली. निशान फर्नांडो आणि रवींदू रसनथा या २६ वर्षांच्या सलामीवीरांनी आक्रमक फलंदाजी करत शतकी सलामीची भागीदारी रचली.
Nishan Fernando Ravindu Rasantha 100 run opening partnership

Nishan Fernando Ravindu Rasantha 100 run opening partnership

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Nishan Fernando and Ravindu Rasantha dominate Team India : भारत-श्रीलंका कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वी टीम इंडियाला जसप्रीत बुमराहच्या रुपाने झटका बसलाच होता... त्यात आज सराव सामन्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill Injury) च्या दुखापतीचे वृत्त समोर आले. त्यामुशे श्रीलंका क्रिकेट एकादश संघाविरुद्ध आजपासून सुरू झालेल्या सराव सामन्यात तो खेळत नाहीए... त्याच्याऐवजी लोकेश राहुल ( Captain KL Rahul) कर्णधाराच्या भूमिकेत दिसतोय.. १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेच्या तयारीच्या दृष्टीने या सराव सामन्याला महत्त्व आहे. पण, भारतीय गोलंदाज पहिल्या सत्रात अपयशी ठरलेले दिसले.

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