IND vs SLC XI Warm UP Match: श्रीलंकेच्या सलामीवीरांनी टीम इंडियाला रडवले; ६ गोलंदाज वापरूनही विकेट मिळेना, मानव सुथारच्या...

Nishan Fernando and Ravindu Rasantha dominate Team India : भारत-श्रीलंका कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वी टीम इंडियाला जसप्रीत बुमराहच्या रुपाने झटका बसलाच होता... त्यात आज सराव सामन्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill Injury) च्या दुखापतीचे वृत्त समोर आले. त्यामुशे श्रीलंका क्रिकेट एकादश संघाविरुद्ध आजपासून सुरू झालेल्या सराव सामन्यात तो खेळत नाहीए... त्याच्याऐवजी लोकेश राहुल ( Captain KL Rahul) कर्णधाराच्या भूमिकेत दिसतोय.. १५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेच्या तयारीच्या दृष्टीने या सराव सामन्याला महत्त्व आहे. पण, भारतीय गोलंदाज पहिल्या सत्रात अपयशी ठरलेले दिसले..नाणेफेक जिंकून श्रीलंका क्रिकेट एकादश संघाने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, टॉसच्या वेळेस लोकेशला पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले. शुभमन गिलला सराव सत्रात काल अंगठ्याला चेंडू लागला होता आणि त्यामुळे त्याला खेळवण्याचा धोका BCCI घेऊ इच्छित नाही. त्यामुळे त्याला आज विश्रांती दिली गेली आहे. भारतीय गोलंदाजांच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा होत्या, परंतु त्यांनी पहिल्या सत्रात निराश केले..Hardik Panyda Trade: २५ कोटीसह कर्णधारपदही मिळणार! हार्दिक पांड्यासाठी नवी फ्रँचायझी मैदानात; Mumbai Indians ला दिलीय अशी ऑफर, जी नाकारता येणार नाही... .मोहम्मद शमी व प्रसिद्ध कृष्णा यांनी सुरुवात केली.. पण, निशान फर्नांडो व रवींदू रसंथा यांनी भारतीय गोलंदाजांना चांगलाच चोप दिला. या दोघांनी ५ च्या सरासरीने धावा कुटल्या आमि पहिल्या विकेटसाठी ११० धावांची सलामी दिली. सिराज, कृष्णा, रवींद्र जडेजा, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव असे पाच गोलंदाज वापरूनही भारताला विकेट मिळत नव्हती. मानव सुथार सहावा गोलंदाज म्हणून आला आणि भारताला यश मिळाले. निशान धावबाद होऊन माघारी परतला, अन्यथा तो भारतीय गोलंदाजांना दाद देत नव्हता....निशानने ६५ चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकाराच्या सहाय्याने ६६ धावांची खेळी केली. रवींदू ७१ चेंडूंत ४३ धावांवर खेळतोय आणइ त्याच्यासोबतीला पसिंदू सूरियाबंदारा ( १५) उभा आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा श्रीलंकेच्या २५.४ षटकांत १ बाद १३१ धावा झाल्या होत्या..Hardik Pandya Deal: हार्दिकची CSK सोबतची डिल का फिसकटली? ऋतुराज गायकवाडचं नाव आलंय चर्चेत, Mumbai Indians च्या कॅप्टनच्या मागण्या वाचाल तर....भारतीय कसोटी संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, सरांश जैन, आकिब नबी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.