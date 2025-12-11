Cricket

India VS South Africa T20: सूर्यकुमार, गिलवर दडपण; आज दुसरा टी-२० सामना, कर्णधार, उपकर्णधारांकडून धावांची गरज

Suryakumar Yadav and Shubman Gill: दुसऱ्या टी-२० सामन्यात सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिलसमोर फॉर्म सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान असून भारताचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे. विश्वकरंडकाच्या दृष्टीने त्यांची कामगिरी निर्णायक ठरू शकते.
सकाळ वृत्तसेवा
मुल्लानपूर (न्यू चंडीगड) : कटकमधील पहिल्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ आज होणाऱ्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यास अधिक आत्मविश्वासाने सामोरे जाईल, पण त्याचा फायदा कर्णधार आणि उपकर्णधार अनुक्रमे सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिल कसा घेतात, हे येणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

