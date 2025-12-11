India VS South Africa T20: सूर्यकुमार, गिलवर दडपण; आज दुसरा टी-२० सामना, कर्णधार, उपकर्णधारांकडून धावांची गरज

मुल्लानपूर (न्यू चंडीगड) : कटकमधील पहिल्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ आज होणाऱ्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यास अधिक आत्मविश्वासाने सामोरे जाईल, पण त्याचा फायदा कर्णधार आणि उपकर्णधार अनुक्रमे सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिल कसा घेतात, हे येणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या या मालिकेतील पहिला सामना आणि दुसरा सामना यात केवळ प्रवासाच्या दिवसाचेच अंतर असल्याने वेगळा सराव करण्याची संधी मिळणार नाही. त्यामुळे सूर्या आणि गिल यांना मानसिकता बळकट करून उद्याच्या सामन्यास सामोरे जावे लागणार आहे..Shubman Gill: अनफिट शुभमनला खेळवणार का? गुवाहाटी कसोटीसाठी भारतीय संघासमोर निवडीचा पेचप्रसंग.इंग्लंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेत धावांचा पाऊस पाडणाऱ्या गिलला त्यानंतर टी-२० प्रकारात प्रभाव पाडता आलेला नाही. आशिया करंडक स्पर्धेतही त्याची बॅट फार चालली नव्हती. उपकर्णधार म्हणून गिलचे संघातले स्थान बळकट करण्याअगोदर अभिषक शर्मा आणि संजू सॅमसन सलामीला खेळत होते, परंतु गिल संघात आल्यावर सॅमसनचे स्थान डळमळीत झाले आहे. यशस्वी जयस्वालला तर १५ खेळाडूंच्या संघातही स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे उपकर्णधार असला तरी गिलला आता आपली उपयुक्तता दाखवावी लागणार आहे..सलामीचा साथीदार अभिषेक शर्माप्रमाणे आक्रमक फलंदाजी करण्याची क्षमता गिलकडे आहे. काही सामन्यांत त्याने तशी सुरुवातही केलेली आहे, मात्र त्यात सातत्य त्याला ठेवता आलेले नाही. गिलएवढेच दडपण सूर्यकुमारवरही आहे. त्याच्या अपयशाचा कालावधी आता वाढत आहे. दीड महिन्यांत तो टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व करणार आहे, पण त्याअगोदर त्याच्याकडून पूर्वीप्रमाणे धावांची वेगात बरसात होणे संघासाठीही मोलाचे आहे..हार्दिक पंड्याचा प्रभावजवळपास दोन महिन्यांनंतर परतणाऱ्या हार्दिक पंड्याने दणक्यात पुनरागमन केले. फलंदाजीसह गोलंदाजीतही प्रभाव पाडून संघाची ताकद वाढवली. गिल, सूर्यकुमार, अभिषेक शर्मा लवकर बाद झाल्यामुळे भारतीय संघ अडचणीत आला होता, परंतु हार्दिकने २८ चेंडूंत नाबाद ५९ धावांचा झंझावात सादर केला. त्यामुळे भारताला पहिल्या सामन्यात १७५ धावांची निर्णायक धावसंख्या उभारता आली होती..एरवी वेगवान गोलंदाजीत जम बसायला वेळ लागतो, पण कटक येथे झालेल्या पहिल्याच सामन्यातून प्रामुख्याने वेगवान गोलंदाजीला लय सापडली. अर्शदीप सिंगने सुरुवातीला विकेट मिळवल्या. बुमरा मात्र त्याच्या पहिल्या दोन षटकांत प्रभाव पाडू शकला नव्हता, मात्र दुसऱ्या हप्त्यात त्याने आपली हुकुमत दाखवली. .भारताकडे आता हार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे असे दोन वेगवान पर्याय आहेत. कुलदीप आणि अक्षर पटेल कोणतीही जमलेली जोडी फोडण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे भारताचा संघ परिपूर्ण वाटत आहे, असे असताना उद्याच्या सामन्यात संघात बदल होणार नाही. भारतातील कसोटी मालिका जिंकल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने एकदिवसीय मालिका गमावली. आता पहिल्या टी-२० सामन्यात दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात त्यांच्याकडून जोरदार प्रतिकार अपेक्षित आहे..IND vs SA, Test: 'शुभमन गिलच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडला दुसऱ्या कसोटीत खेळवा, कारण...', कोणी केली मागणी?.फलंदाजांचा कस लागणार?न्यू चंडीगड येथील या नव्या स्टेडियमवर पहिला वहिली टी-२० सामना होणार आहे. आयपीएलचे सामने येथे झाले होते. त्या वेळी असलेल्या खेळपट्ट्यांवर अपवादानेच २०० पेक्षा अधिक धावा झालेल्या आहेत, तर कमीत कमी धावसंख्या १०१ अशी आहे. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात फलंदाजांचा कस लागू शकेल, असे सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.