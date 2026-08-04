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IND vs SL Test Series: भारतीय संघात 'Fantastic Four'! श्रीलंकेच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी संघात ४ नवे हुकूमी एक्के दाखल; BCCI ने शेवटच्या क्षणाला केले बदल...

India vs Sri Lanka Test series net bowlers: श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाने खास तयारी केली आहे. फिरकीला अनुकूल खेळपट्ट्यांवर यजमानांचे आव्हान पेलण्यासाठी टीम इंडियासोबत तब्बल चार वेगवेगळ्या शैलीचे फिरकी गोलंदाज नेट बॉलर्स म्हणून पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या चौकडीला आता 'फॅन्टास्टिक फोर' अशीच ओळख मिळू लागली आहे.
Harsh Dubey Tanush Kotian Vipraj Nigam Shivang Kumar

Harsh Dubey Tanush Kotian Vipraj Nigam Shivang Kumar

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Harsh Dubey Tanush Kotian Vipraj Nigam Shivang Kumar: भारतीय संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंका दौऱ्यावर ( IND vs SL ) रवाना होणार आहे. ७ ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत भारती विरुद्ध श्रीलंका स्थानिक एकादश यांच्यात तीन दिवसीय सराव सामना खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर १५ ऑगस्टपासून पहिली कसोटी खेळवली जाईल आणि श्रीलंकेच्या खेळपट्टीवर दमदार कामगिरी करण्यासाठी भारतीय संघाने नामी शक्कल लढवली आहे. श्रीलंकेच्या संघात फिरकीपटूंचा भरणा आहे आणि यजमान असल्याने ते फिरकीला पोषक खेळपट्टी तयार करतील यात शंका नाही. अशात त्यांच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी BCCI ने आपले 'Fantastic Four' मैदानावर उतरवले आहेत.

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