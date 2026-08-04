IND vs SL Test Series: भारतीय संघात 'Fantastic Four'! श्रीलंकेच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी संघात ४ नवे हुकूमी एक्के दाखल; BCCI ने शेवटच्या क्षणाला केले बदल...

Harsh Dubey Tanush Kotian Vipraj Nigam Shivang Kumar: भारतीय संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंका दौऱ्यावर ( IND vs SL ) रवाना होणार आहे. ७ ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत भारती विरुद्ध श्रीलंका स्थानिक एकादश यांच्यात तीन दिवसीय सराव सामना खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर १५ ऑगस्टपासून पहिली कसोटी खेळवली जाईल आणि श्रीलंकेच्या खेळपट्टीवर दमदार कामगिरी करण्यासाठी भारतीय संघाने नामी शक्कल लढवली आहे. श्रीलंकेच्या संघात फिरकीपटूंचा भरणा आहे आणि यजमान असल्याने ते फिरकीला पोषक खेळपट्टी तयार करतील यात शंका नाही. अशात त्यांच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी BCCI ने आपले 'Fantastic Four' मैदानावर उतरवले आहेत..भारतीय संघाला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलसाठी शर्यतीत राहण्याकरीता श्रीलंकेविरुद्धची मालिका २-० अशी जिंकणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय संघ सध्या ४८.१५ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंका ४१.६७ टक्क्यांसह सहाव्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलिया ( ८७.५०), दक्षिण आफ्रिका ( ७५) व न्यूजीलंड ( ७२.२२) हे संघ सध्या अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. त्यामुळे भारताला आता उतर्वरित ९ सामने जिंकावे लागणार आहेत. श्रीलंका मालिकेनंतर भारत दोन कसोटीच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. त्यानंतर मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे..India vs Pakistan : भारताचा थरारक विजय; पाकिस्तानच्या जबड्यातून खेचून आणली मॅच, शेजाऱ्यांना वाटलेलं ते जिंकतील, पण....भारताने मागील कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तानवर विजय मिळवला होता, पंरतु अफगाणिस्तानचा संघ WTC मध्ये नसल्याने भारताला गुण मिळाले नाही. पण, श्रीलंकेला पराभूत करून भारताला तालिकेत आगेकूच करता येणार आहे. यासाठी भारतानेही कंबर कसली आहे. श्रीलंकेला रवाना होण्यापूर्वी यशस्वी जैस्वाल व लोकेश राहुल यांनी फिरकीवर कसून सराव केला आहे. श्रीलंकेने या मालिकेसाठी अजून संघ जाहीर केला नसला तरी त्यांच्याकडे फिरकीचे चांगले पर्याय आहेत. तेथील खेळपट्टीही तशाच आहेत. .ही गोष्ट लक्षात घेता बीसीसीआयने संघासोबत चार वेगवेगळ्या फिरकीपटूंना नेट बॉलर म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आताचा हाती आलेल्या बातमीनुसार विपराज निगम व शिवांग कुमार या अतिरिक्त फिरकीपटूंचा नेट बॉलर म्हणून संघात समावेश केला गेला आहे. यापूर्वी हर्ष दुबे व तनुष कोटियन हे फिरकीपटू संघासोबत होतेच. विशेष बाब म्हणजे या प्रत्येक फिरकीपटूची गोलंदाजी शैली ही विभिन्न आहे आणि यामुळे भारतीय फलंदाजांची चांगली तयारी होईल. हर्ष डावखुरा ऑर्थोडॉक्स फिरकीपटू आहे, तनुष ऑफस्पिन करतो, विपराज लेग स्पिन करतो त शिवांग लेफ्ट आर्म व्रिस्ट स्पिन करतो...Jasprit Bumrah: बुमराह फिट असल्याचं सांगितलं, मग अचानक OUT का? CoE आणि आगरकरांच्या समितीत नेमकं काय बिनसलं?.India’s squad for Tests against Sri Lanka: शुभमन गिल ( कर्णधार), लोकेश राहुल ( उप कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सुरांश जैन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.