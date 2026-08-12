IND vs SL Test: बुमराह, सुदर्शननंतर भारताला आणखी एक धक्का; मालिका सुरू होण्यापूर्वी एका खेळाडूबाबत नकोशी बातमी समोर...

Washington Sundar unlikely to travel to Sri Lanka for Test: श्रीलंका दौऱ्याला सुरुवात होण्यापूर्वीच भारतीय संघाला एकामागून एक धक्के बसत आहेत. बीसीसीआयने दोन कसोटी सामन्यासाठी जाहीर केलेल्या १५ सदस्यीय संघात जसप्रीत बुमराह व साई सुदर्शन, यांच्या उपलब्धतेविषयी सस्पेन्स कायम ठेवला होता. दुखापतीतून पूर्णपणे तंदुरूस्त झाल्यासच जसप्रीत व साई या मालिकेत खेळतील असे स्पष्ट केले होते. पण, या दोघांनाही दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. त्यात आता आणखी एका खेळाडूच्या खेळण्यावर संभ्रमाचे वातावरण आहे..BCCI ने जाहीर केलेल्या संघात वॉशिंग्टन सुंदरचे नाव गायब होते. सुंदर पहिल्या कसोटीत खेळणार नसल्याचे तेव्हाच स्पष्ट केले गेले होते. तो सध्या बंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सेलन्स ( CoE) मध्ये दुखापतीतून सावरण्यासाठी मेहनत घेतोय. पण, आता हाती आलेल्या बातमीनुसार सुंदर दुसऱ्या कसोटीतही खेळण्याची शक्यता कमी आहे. हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे तो बाहेर आहे. TOI ने वृत्त दिले आहे..Hardik Pandya Trade: मोठा ट्विस्ट! Mumbai Indians च्या हार्दिकला पुन्हा गुजरात टायटन्सकडे जायचंय, कर्णधार व्हायचंय; शुभमन गिलचं काय होणार? ."वॉशिंग्टन सुंदर याच्या श्रीलंकेला जाण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. संघ व्यवस्थापनाला त्यानुसार नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. बीसीसीआयचे वैद्यकीय पथक त्याला कसोटी सामन्यात खेळवण्याबाबत सावध आहे. खेळाडू दुखापतीतून बरे झाल्यानंतर लगेचच पुन्हा दुखापतग्रस्त झाले आहेत, अशी काही उदाहरणं झालेली आहेत," असे बीसीसीआयच्या एका सूत्राने TOI ला सांगितले. ."वॉशिंग्टन सुंदरची फक्त दुसऱ्या कसोटीसाठी निवड केली गेली होती. पण, तेही त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून होते. मागील महिन्यात इंग्लंड दौऱ्यावर झालेल्या दुखापतीनंतर तो खेळलेला नाही. त्याच्यावरील वर्कलोडचे काळजीपूर्वक नियोजन केले जाईल," असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. वॉशिंग्टनच्या जागी बदली खेळाडूच्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यता कमीच आहे..IND vs SL 1st Test: जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत 'हा' गोलंदाज श्रीलंकेला रडवणार; मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा नव्हे, तर... ."बीसीसीआयने आधीच १५ खेळाडूंची नावं जाहीर केली होती आणि वॉशिंग्टन १६ वा खेळाडू होता. तो तंदुरुस्त झाला, तर त्याला पाठवण्यात येईल. त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी न देता कसोटी सामन्यासाठी पाठवणे योग्य ठरेल का, याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. पुढील आठवड्यात एक सखोल मूल्यांकन केले जाईल, ज्यामध्ये श्रीलंकेतील संघाची स्थिती कशी असेल याचाही समावेश असेल," असेही सूत्रांनी पुढे म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.