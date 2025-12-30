Deepti Sharma | India Women Cricket Team

Deepti Sharma | India Women Cricket Team

Sakal

Cricket

INDW vs SLW, 5th T20I: दीप्ती शर्माने नोंदवला मोठा विश्वविक्रम अन् भारतानेही रोमांचक विजयासह श्रीलंकेला दिला व्हाईटवॉश

Deepti Sharma Sets New World Record in T20I: भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध पाचवा टी२० सामना जिंकत ५-० ने मालिका जिंकली. या सामन्यादरम्यान दीप्ती शर्माने विश्वविक्रमही केला.
Published on
Summary

  • भारतीय महिला संघाने २०२५ चा शेवट गोड केला, श्रीलंकेला ५-० ने व्हाईटवॉश दिला.

  • तिरुअनंतपुरम येथे झालेल्या पाचव्या टी२० सामन्यात भारताने १५ धावांनी विजय मिळवला.

  • कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि गोलंदाजांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
Deepti Sharma
T20 Series
India vs Sri Lanka
India Women Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
T20 Cricket Records
T20 cricket milestones
World record in cricket