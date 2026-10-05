Cricket

IND vs WI T20 Series: भारत-वेस्ट इंडिजचे ५ ट्वेंटी-२० सामने FREE कुठे अन् कधी पाहता येणार? जाणून घ्या

IND VS WI T20 LIVE: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात ६ ऑक्टोबरपासून ५ सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू होणार आहे. पहिला सामना लखनौमध्ये होणार आहे . भारत-वेस्ट इंडिजचे पाचही टी-२० सामने टीव्हीवर कोणत्या चॅनेलवर आणि मोबाइलवर FREE कुठे पाहता येणार, तसेच संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.|
IND vs WI T20 Series

IND vs WI T20 Series

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS WEST INDIES WHERE TO WATCH: नुकतीच भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज मालिका संपली असून भारताने या मालिकेत २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला. भारतीय संघ आता वेस्ट इंडिज विरुद्ध ५ टी-२० सामन्यांची मालिकाही खेळणार असून यासाठी संघाची घोषणा देखील करण्यात आली आहे, ज्यात भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली वेस्ट इंडिज विरुद्ध पहिल्या ६ ऑक्टोबर रोजी पहिल्या सामन्यात भिडणार आहे.

दोन्ही संघांत होणारे हे सामने अत्यंत रोमांचक होतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु या सर्व सामन्यांची मेजवानी मोफत नेमकी कुठे घेता येईल, मोबाइल, टीव्ही कोणत्या चॅनलवर हे सामने पाहता येतील, याची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

Loading content, please wait...
India
Cricket News
Cricket News in Marathi
shreyas iyer
T20 Series
West Indies Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
West Indies
Cricket Match
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com