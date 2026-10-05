IND vs WI T20 Series: भारत-वेस्ट इंडिजचे ५ ट्वेंटी-२० सामने FREE कुठे अन् कधी पाहता येणार? जाणून घ्या

IND VS WEST INDIES WHERE TO WATCH: नुकतीच भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज मालिका संपली असून भारताने या मालिकेत २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला. भारतीय संघ आता वेस्ट इंडिज विरुद्ध ५ टी-२० सामन्यांची मालिकाही खेळणार असून यासाठी संघाची घोषणा देखील करण्यात आली आहे, ज्यात भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली वेस्ट इंडिज विरुद्ध पहिल्या ६ ऑक्टोबर रोजी पहिल्या सामन्यात भिडणार आहे.दोन्ही संघांत होणारे हे सामने अत्यंत रोमांचक होतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु या सर्व सामन्यांची मेजवानी मोफत नेमकी कुठे घेता येईल, मोबाइल, टीव्ही कोणत्या चॅनलवर हे सामने पाहता येतील, याची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या..भारतीय संघाने नुकतीच आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक जिंकून दमदार कामगिरी केली आहे आणि आता भारतीय संघ लगेच वेस्ट इंडिजसोबत ५ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. अशातच आता सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाची कामगिरी या मालिकेत नेमकी कशी असणार आहे, याकडे संपूर्ण क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे..Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.टी-२० मालिकेची सुरुवात नेमकी कधीपासून?भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज ही मालिका ६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून १७ ऑक्टोबरपर्यंत हे सामने खेळले जाणार आहेत. पहिला सामना हा लखनौ येथे खेळवला जाणार असून सामन्याची वेळ ही संध्याकाळी ७ वाजताची आहे. तत्पूर्वी ६.३० वाजता दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानावर उतरतील. त्यानंतरचे सामने हे देशभरातील वेगवेगळ्या मैदानांवर पार पडणार आहेत, ज्यामध्ये रांची, इंदोर, हैदराबाद आणि बंगळुरू येथे राहिलेले सर्व ४ सामने रंगणार आहेत. ज्यामध्ये दुसरा सामना ९, तिसरा ११, चौथा १४ आणि पाचवा आणि अंतिम सामना हा १७ तारखेला पार पडणार आहे..भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी-२० मालिका २०२६६ ऑक्टोबर - पहिला टी-२० सामना, लखनौ (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)९ ऑक्टोबर - दुसरा टी-२० सामना, रांची (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)११ ऑक्टोबर - तिसरा टी-२० सामना, इंदोर (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१४ ऑक्टोबर - चौथा टी-२० सामना, हैदराबाद (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी-२० सामना, बंगळुरू (वेळ - संध्या. ७.०० वा.).फ्रीमध्ये सामने कुठे पाहता येणार?भारत आणि वेस्ट इंडिजचा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनल्सवर पाहता येणार आहेत. ज्यामध्ये तुम्ही सर्व सामन्यांचा आनंद घेऊ शकता. त्याचबरोबर तुम्हाला सामना हा फ्रीमध्ये आणि मोबाइलमध्ये पाहायचा असेल, तर तुम्ही जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही लाईव्ह सामना पाहू शकता. भारताची येणारी मालिका कशी असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे..भारत आणि वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी संघभारताचा टी-२० संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, नमन धीरवेस्ट इंडिजचा टी-२० संघ : शाय होप (कर्णधार/यष्टीरक्षक), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकेल होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमॅरियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.