IND vs ZIM: विदर्भाच्या खेळाडूचे भारतासाठी पदार्पण! दुसऱ्या T20I साठी संधी, पाहा Playing XI

India vs Zimbabwe 2nd T20I Marathi News: भारताचा टी२० संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात तीन सामन्यांची टी२० मालिका सुरू असून दुसऱा सामना शनिवारी (२५ जुलै) खेळवला जाणार आहे. हा सामना हरारेमध्ये होणार असून हा सामना जिंकून मालिकाही खिशात घालण्याच्या हेतूने भारतीय संघ मैदानात उतरेल, तर झिम्बाब्वे मालिकेत बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. दुसऱ्या टी२० सामन्यात झिम्बाब्वे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याता निर्णय घेतला आहे. .IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती.या सामन्यासाठी झिम्बाब्वेने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही, त्यामुळे पहिल्या सामन्यात खेळलेला संघच या सामन्यातही खेळताना दिसणार आहे. पण भारताने या सामन्यात एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. विदर्भाकडून खेळणाऱ्या वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरला या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे त्याचे आंतरराष्ट्रीय पदार्पण असेल. त्याला अशोक शर्माच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. हा एकमेव बदल भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये करण्यात आला आहे..प्लेइंग इलेव्हनभारत - वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, मयंक यादवझिम्बाब्वे - ब्रायन बेनेट, बेन करन, डायन मायर्स, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, वेस्ली माधेवरे, तादिवानाशे मारुमणी (यष्टीरक्षक), ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्याम्हुरी, रिचर्ड एनगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी.या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने दणदणीत विजय मिळवत १-० अशी मालिकेत आघाडी घेतली आहे. सलग ६ पराभवांनंतर भारताने हा विजय मिळवला होता, त्यामुळे आता सातत्य राखण्याचे आव्हान आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय टी२० संघाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती, पण आता त्याच्या नेतृत्वात पहिली मालिका जिंकण्याती संधी शनिवारी आहे..IND vs ZIM T20I Schedule: वैभव सूर्यवंशी पहिल्या सामन्यात चमकला... आता भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला पुढील सामना केव्हा?.पहिल्या सामन्यात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने १९ चेंडूतच ५० धावांची खेळी करत दणक्यात पुनरागमन केले होते. तो सर्वात कमी वयात अर्धशतक करणारा फलंदाजही ठरला. तसेच मयंक यादवनेही घातक गोलंदाजी करत लक्ष वेधले होते. पण अभिषेक शर्माला पहिल्या सामन्यात फारसा फायदा उचलता आला नव्हता.आता या खेळाडूंवरही सर्वांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.