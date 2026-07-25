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IND vs ZIM: विदर्भाच्या खेळाडूचे भारतासाठी पदार्पण! दुसऱ्या T20I साठी संधी, पाहा Playing XI

Zimbabwe vs India 2nd T20I, Playing XI: भारत आणि झिम्बाब्वे संघात दुसरा टी२० सामना शनिवारी होत आहे. या सामन्यातून भारतासाठी २७ वर्षांच्या विदर्भाच्या वेगवान गोलंदाजाचे पदार्पण झाले आहे.
India vs Zimbabwe 2nd T20I

India vs Zimbabwe 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Zimbabwe 2nd T20I Marathi News: भारताचा टी२० संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात तीन सामन्यांची टी२० मालिका सुरू असून दुसऱा सामना शनिवारी (२५ जुलै) खेळवला जाणार आहे.

हा सामना हरारेमध्ये होणार असून हा सामना जिंकून मालिकाही खिशात घालण्याच्या हेतूने भारतीय संघ मैदानात उतरेल, तर झिम्बाब्वे मालिकेत बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. दुसऱ्या टी२० सामन्यात झिम्बाब्वे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याता निर्णय घेतला आहे.

India vs Zimbabwe 2nd T20I
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