INDW vs ZIMW 3rd T20I: भारताचा दणदणीत विजय; हरमनप्रीत, शफाली वर्माची फटकेबाजी; झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० ने खिशात

India Women vs Zimbabwe Women, 3rd T20 Marathi Cricket Update: भारतीय महिला संघाने तिसऱ्या अन् शेवटच्या ट्वेंटी-२० सामन्यात झिम्बाब्वेवर ९२ धावांनी विजय मिळवून मालिका ३-० अशी खिशात घातली. शफाली वर्मा व हरमनप्रीत कौर यांच्या वैयक्तिक अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने उभा केलेला धावांचा डोंगर पार करण्यात झिम्बाब्वेला अपयश आले. २१६ धावांचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला ७ बाद १२४ धावा करता आल्या. नंदीनी शर्माने तीन विकेट्स घेतल्या..शफालीने ३७ चेंडूंत ६९ धावांची खेळी केली, सलामीला खेळण्याची संधी मिळालेल्या अनुष्का शर्माने ( २८) पहिल्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी केली. त्यानंतर हरमनप्रीतने ४१ चेंडूंत १० चौकार व ५ षटकारांसह ९१ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ७ बाद २१६ धावांपर्यंत पोहोचवले. झिम्बाब्वेच्या बेलव्हड बिझाने ३ विकेट्स घेतल्या..INDW vs ZIMW 3rd T20I: १० चौकार, ५ षटकार अन् ९१ धावा! हरमनप्रीत कौर रडली, चेहरा लपवताना दिसली; म्हणाली, त्या शब्दांनी....भारतीय महिला संघाने २०२६ च्या कॅलेंडर वर्षात १२८ षटकार खेचले आहेत आणि ही एखाद्या संघाकडूनची सर्वाधिक षटकार संख्या आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ ७७ षटकारांसह आहे. ७ बाद २१६ ही भारताची ट्वेंटी-२०मधील तिसरी सर्वाधिक धावसंख्या आहे. २०२५ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध २ बाद २२१ आणि २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ४ बाद २१७ धावांची खेळी भारतीय महिला संघाने केली होती..क्रांती गौडने भारताला पहिल्याच चेंडूवर यश मिळवून देताना केलिस एनडालोवूला ( ०) झेलबाद केले. झिम्बाब्वेची शार्ने मेयर्सने ४९ चेंडूंत ६० आणि बिझाने ५० चेंडूंत ४४ धावांची खेळी करून संघाचा किल्ला लढवला. पण, भारतीय गोलंदाजांसमोर त्यांना मोकळेपणाने धावा करता आल्या नाहीत. झिम्बाब्वे महिला संघाचा हा ट्वेंटी-२०मधील सलग २३ वा पराभव ठरला, तर भारताचा हा ११ वा विजय ठरला..Most wins in a calendar year in Women’s T20Is (FM teams)भारतीय संघाने कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक विजय मिळवणाऱ्या संघांमध्ये ( १८) दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. इंग्लंडने २०२४ मध्ये १९ विजय मिळवले होते. २०१२ मध्ये इंग्लंडने १७, २०१८ मध्ये भारताने १६ विजय मिळवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.