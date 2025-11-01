Cricket

Jemimah Rodrigues: जेमिमा रॉड्रिग्जच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू; ऑस्ट्रेलियावरील ऐतिहासिक विजयानंतर भावुक

Women’s World Cup Semi Final 2025: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गुरुवारी नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवरील लढतीत सात वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियन संघावर पाच विकेट व नऊ चेंडू राखून विजय साकारला व तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
सकाळ वृत्तसेवा
