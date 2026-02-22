India Women Cricket: भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे ऐतिहासिक यश; तिसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर १७ धावांनी मात टी-२० मालिकेत २-१ने बाजी

ॲडलेड : भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने शनिवारी ऑस्ट्रेलियात ऐतिहासिक यश संपादन केले. स्मृती मानधना (८२ धावा), जेमिमा रॉड्रिग्ज (५९ धावा) यांची शानदार फलंदाजी आणि श्रेयांका पाटील (३/२२), श्री चरणी (३/३२) व अरुंधती रेड्डी (२/३५) यांच्या प्रभावी गोलंदाजीच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने यजमान ऑस्ट्रेलियन संघावर १७ धावांनी विजय मिळवत तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेत २-१ असे घवघवीत यश संपादन केले..स्मृती मानधना ही सामन्याची मानकरी ठरली. याआधी ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने सलग सात द्विपक्षीय टी-२० मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला होता. भारतीय महिला संघाने त्यांची विजयी घोडदौड संपुष्टात आणली..भारतीय महिला संघाकडून मिळालेल्या १७७ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन महिला संघाला २० षटकांत नऊ बाद १५९ धावांपर्यंत मजल मारता आली. ॲश्ले गार्डनर हिने ५७ धावांची खेळी साकारत ऑस्ट्रेलियाच्या विजयासाठी प्रयत्न केले; पण इतर फलंदाजांना अपयशाचा सामना करावा लागला..महिला प्रीमियर लीगमध्ये छान गोलंदाजी करणारी श्रेयांका पाटील हिने या लढतीत ठसा उमटवला. तिने २२ धावा देत तीन फलंदाज बाद केले. तसेच फिरकी गोलंदाज श्री चरणी हिनेही ३२ धावा देत तीन फलंदाज बाद केले. संक्षिप्त धावफलक : भारत - २० षटकांत सहा बाद १७६ धावा (स्मृती मानधना ८२, जेमिमा रॉड्रिग्ज ५९, ॲनाबेल सदरलँड २/३४) विजयी वि. ऑस्ट्रेलिया - २० षटकांत ९ बाद १५९ धावा (फोबे लिचफिल्ड २६, ॲश्ले गार्डनर ५७, श्रेयांका पाटील ३/२२, श्री चरणी ३/३२)..स्मृती, जेमिमाची धडाकेबाज फलंदाजीभारतीय महिला संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. शेफाली वर्मा सात धावांवर बाद झाली. त्यानंतर स्मृती मानधना व जेमिमा रॉड्रिग्ज या जोडीने १२१ धावांची शानदार भागीदारी करताना ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले. स्मृती मानधना हिने आठ चौकार व तीन षटकारांसह ८२ धावांची खेळी केली. जेमिमा रॉड्रिग्ज हिने चार चौकारांसह ५९ धावांची खेळी केली. भारतीय महिला संघाने २० षटकांत सहा बाद १७६ धावा केल्या..India women vs Australia: २० चेंडूंत सहा फलंदाज गमावले; भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत.सात सामन्यांची मालिकाभारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये एकूण सात सामन्यांची मालिका होत आहे. यामध्ये तीन टी-२०, तीन एकदिवसीय व एक कसोटी सामन्यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.