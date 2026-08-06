IND vs SA: भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील वेळापत्रकात बदल! तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेचा समावेश; जाणून घ्या तारखा

Major Change in India's South Africa Women Tour: भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. सुरुवातीला या दौऱ्यात एक कसोटी आणि ३ एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार होते. मात्र आता या मालिकेत ३ टी-२० सामन्यांचीही भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय महिला संघ आता दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसणार आहे.हा निर्णय क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकाने पुढील वर्षी होणाऱ्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीची तयारी लक्षात घेऊन घेतला आहे. मजबूत संघाविरुद्ध खेळल्याने मोठ्या स्पर्धेपूर्वी चांगली तयारी करता येईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे..या दौऱ्याची सुरुवात ९ ते १२ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्याने होईल. त्यानंतर १६, १९ आणि २२ डिसेंबर रोजी वनडे मालिका खेळवली जाईल. तर दौऱ्याच्या शेवटी २६, २९ आणि ३० डिसेंबर रोजी टी-२० सामने रंगतील. त्यामुळे वर्षाअखेरीस भारतीय चाहत्यांना सलग क्रिकेटची मेजवानी मिळणार आहे..T20 WC, IND W vs SA W : स्मृती-शफालीची तुफान सुरुवात, पण द. आफ्रिकेने आवळले फासे; तरीही टीम इंडिया दीडशे पार.क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोलेत्सी मोसेकी म्हणाले, "भारत हा जगातील सर्वात मजबूत महिला संघांपैकी एक आहे. त्यांच्याविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळण्याची संधी आमच्या संघासाठी खूप महत्त्वाची आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीपूर्वी ही मालिका आमच्या तयारीसाठी फायदेशीर ठरेल.".भारतीय महिला संघासाठीही हा दौरा खूप महत्त्वाचा असणार आहे. याच वर्षी एप्रिलमध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ५ टी-२० सामन्यांची मालिका खेळली होती. त्या मालिकेत भारताला ४-१ असा पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर टी-२० विश्वचषकातही दक्षिण आफ्रिकेने भारतावर मात केली होती. त्यामुळे या दौऱ्यात भारतीय संघाकडे त्या पराभवाचा हिशोब चुकता करण्याची मोठी संधी असणार आहे..हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या मालिकेत दमदार कामगिरी करून आगामी स्पर्धांसाठी आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेचा संघही घरच्या मैदानावर आपली ताकद दाखवण्यासाठी सज्ज असेल. त्यामुळे दोन्ही संघांमधील ही मालिका चांगलीच रंगतदार होण्याची शक्यता आहे..त्या किंकाळ्या, तो अन्याय विसरले! टीम इंडिया बांगलादेश दौऱ्यावर निघाली; BCCI लवकरच मान्यता देणार, त्यासाठी अफगाणिस्तानला....भारत महिला संघाचा दक्षिण आफ्रिका दौराएकमेव कसोटी: ९ ते १२ डिसेंबरपहिली वनडे: १६ डिसेंबरदुसरी वनडे: १९ डिसेंबरतिसरी वनडे: २२ डिसेंबरपहिली टी-२०: २६ डिसेंबरदुसरी टी-२०: २९ डिसेंबरतिसरी टी-२०: ३० डिसेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.