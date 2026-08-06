Cricket

IND vs SA: भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील वेळापत्रकात बदल! तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेचा समावेश; जाणून घ्या तारखा

Major Change in India's South Africa Women Tour: भारत महिला संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात मोठा बदल झाला आहे. आता कसोटी, वनडे आणि टी-२० अशा तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सामने खेळवले जाणार आहेत.
IND vs SA

IND vs SA

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Major Change in India's South Africa Women Tour: भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. सुरुवातीला या दौऱ्यात एक कसोटी आणि ३ एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार होते. मात्र आता या मालिकेत ३ टी-२० सामन्यांचीही भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय महिला संघ आता दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसणार आहे.

हा निर्णय क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकाने पुढील वर्षी होणाऱ्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीची तयारी लक्षात घेऊन घेतला आहे. मजबूत संघाविरुद्ध खेळल्याने मोठ्या स्पर्धेपूर्वी चांगली तयारी करता येईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
South Africa
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
players
India Women Cricket Team
cricket news today
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com