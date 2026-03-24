IND vs SA: दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारतीय महिला संघाची घोषणा; 'या' युवा खेळाडूला मोठी संधी!

India Squad For South Africa Tour : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळने दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारतीय महिला संघाची घोषणा केली आहे. हा दौरा पाच आंतरराष्ट्रीय टी -२० सामन्याचा असून १७ एप्रिल ते २७ एप्रिल दरम्यान सामने खेळले जाणार आहेत..आफ्रिका दौऱ्यासाठी पुन्हा एकदा भारताची अनुभवी खेळाडू हरमनप्रीत कौर संघाच नेतृत्व करणार आहे, तर उपकर्णधार स्मृती मानधनाला करण्यात आलंय. WPL मध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या अनुष्का शर्माला संघात जागा देण्यात आली. १७ एप्रिल पासून सुरू होणाऱ्या मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज झालाय..अनुष्का शर्माला टीम मध्ये जागाया निवडीतील मोठी गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदा अनुष्का शर्माला संघात संघात स्थान मिळाले आहे. तिने आताच झालेल्या महिला प्रीमियर लीग मध्ये गुजरात कडून खेळताना चांगली कामगिरी केली होती. सात डावांत १७७ धावा तिने केल्या होत्या, आणी त्यात तिचा स्ट्राइक रेट १२९ .१९ राहिला, तर ४४ धावा हा तिचा सर्वोच्च स्कोर होता. या कामगिरीमुळे पहिल्यांदा तिला भारतीय संघात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. दुसरीकडे, स्नेह राणा, अमनजोत कौर आणि वैष्णवी शर्मा या खेळाडूंना खराब कामगिरीमुळे संघातून डच्चू देण्यात आला आहे..भारतीय संघाची फलंदाजी दमदार असून यात शेफाली वर्मा, स्मृती मानधना, फलंदाजीची सुरुवात करतील तर, जेमिमा रॉड्रिग्स आणि दीप्ती शर्मा यांसारख्या जबरदस्त फलंदाज मधल्या फळीत संघाला भक्कम आधार देतीत. त्याचबरोबर यष्टीरक्षणाची जबाबदारी रिचा घोष आणि उमा छेत्री यांच्याकडे असेल. वेगवान गोलंदाजीमध्ये रेणुका सिंह ठाकूरसह अरुंधती रेड्डी, काशवी गौतम आणि क्रांती गौड भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. फिरकी मध्ये श्रेयंका पाटील आणि दीप्ती शर्माची भूमिका महत्वाची असेल..भारतीय महिला संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, श्रीचरणी, श्रेयंका पाटील, काशवी गौतम, भारती फुलमाळी, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा..दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी मालिकेचे वेळापत्रकपहिली टी-२०: १७ एप्रिल, डर्बन (रात्री ९:३०)दुसरी टी-२०: १९ एप्रिल, डर्बन (संध्याकाळी ५:३०)तिसरी टी-२०: २२ एप्रिल, जोहान्सबर्ग (रात्री ९:३०)चौथी टी-२०: २५ एप्रिल, जोहान्सबर्ग (रात्री ९:३०)पाचवी टी-२०: २७ एप्रिल, बेनोनी (संध्याकाळी ५:३०).