India women vs Australia: २० चेंडूंत सहा फलंदाज गमावले; भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत

कॅनबेरा : विजयासाठी असलेल्या १६४ धावांच्या आव्हानासमोर तीन बाद १२६ अशी वाटचाल करणाऱ्या भारतीय महिलांनी पुढील २० चेंडूंत २३ धावा करताना सहा फलंदाज गमावले आणि तेथेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा दुसरा टी-२० सामना गमावला. त्यामुळे यजमानांनी तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ बरोबरी साधली..पहिला सामना डकवर्थ लुईसच्या समीकरणानुसार भारतीयांनी जिंकला होता. आजही विजयाची संधी होती. दडपणाचा सामना करताना फलंदाजांनी लय गमावली. ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजांनी चेंडूंचा वेग कमी केला आणि भारतीय फलंदाज चेंडू जोरात मारण्याच्या प्रयत्नात पाठोपाठ बाद होत गेल्या..शेफाली वर्माने स्मृती मानधनासह ५७ धावांची सलामी दिली होती. जेमिमा रॉड्रिग्ज अपयशी ठरली तरी दुसरी सलामीवीर स्मृती मानधनाने ३१ धावा केल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरसह धावांचा पाठलाग कायम ठेवला होता. १६व्या षटकापर्यंत भारताला विजयाची संधी होती..त्याअगोदर जॉर्जिया वॉल (८८) आणि बेथ मुनी (४६) यांनी १२८ धावांची भागीदारी करून ऑस्ट्रेलियासाठी चांगली पायाभरणी केली होती; मात्र त्यानंतर धावांना ब्रेक लावला आणि ऑस्ट्रेलियाला १६३ पर्यंत मर्यादित ठेवले होते..संक्षिप्त धावफलक ः ऑस्ट्रेलिया ः २० षटकांत ५ बाद १६३ (जॉर्जिया वॉल ८८ - ५७ चेंडू, ११ चौकार, १ षटकार, बेथ मुनी ४६ - ३९ चेंडू, ४ चौकार, रेणुका सिंग ४-०-२७-१, अरुंधती रेड्डी ३-०-३०-२) वि. वि. भारत ः २० षटकांत ९ बाद १४४ (शेफाली वर्मा २९ - २३ चेंडू, ५ चौकार, स्मृती मानधना ३१ - २४ चेंडू, ४ चौकार, हरमनप्रीत कौर ३६ - ३० चेंडू, ५ चौकार, रिचा घोष १९, अश्ले गार्डनर ४-०-२२-३, किम गॅरथ ३-०-१६-२, ॲनाबेल सदरलँड ४-०-१८-२, सोफी मॉलिनेक्स ४-०-३७-२).