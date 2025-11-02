Cricket

World Cup Final: भारतीय महिला स्वप्नपूर्तीच्या उंबरठ्यावर; महिला विश्वकरंडक क्रिकेट, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आज अंतिम सामन्याचा थरार

Team India on the Verge of Historic Glory: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघ विश्वविजेतेपदाच्या उंबरठ्यावर. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ऐतिहासिक लढत, स्वप्नपूर्तीची वेळ जवळ.
शैलेश नागवेकर
नवी मुंबई : भारतीय महिला संघ इतिहासासह स्वप्नपूर्तीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. १९८३ मध्ये कपिलदेव यांनी प्रभमच विश्वकरंडक जिंकून भारतीय क्रिकेटमध्ये क्रांती घडवली होती तशीच क्रांती उद्या हरमनप्रीत कौरचा भारतीय महिला संघ घडवणार का, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

