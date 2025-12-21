Cricket

INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय

India's Dominant Victory Over Sri Lanka: जेमिमाह रोड्रिग्सच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेवर पहिल्या टी२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला. यासह मालिकेत आघाडी घेतली.
Jemimah Rodrigues | India Women vs Sri Lanka Women 1st T20I

Pranali Kodre
Summary

  • भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेवर ८ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • जेमिमाह रोड्रिग्सने ६९ धावांचे नाबाद अर्धशतक केले, तर स्मृती मानधनाने २५ धावा केल्या.

  • या विजयासह भारतीय संघाने पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

