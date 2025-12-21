INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय

भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेवर ८ विकेट्सने विजय मिळवला. जेमिमाह रोड्रिग्सने ६९ धावांचे नाबाद अर्धशतक केले, तर स्मृती मानधनाने २५ धावा केल्या. या विजयासह भारतीय संघाने पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. .वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकल्यानंतर दीड महिन्याच्या विश्रांतीनंतर भारतीय महिला संघ रविवारी (२१ डिसेंबर) मैदानात उतरला होता. रविवारी भारतीय महिला संघाने श्रीलंका महिला संघाला पहिल्या टी२० सामन्यात ८ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह भारतीय महिला संघाने पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे..IND W vs SL W T20I: वर्ल्ड कप विजयानंतर दीड महिन्यांनी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? वाचा संपूर्ण डिटेल्स.या सामन्यात श्रीलंकेने भारतासमोर १२२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय महिला संघाने १४.४ षटकात २ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. भारताकडून जेमिमाह रोड्रिग्सने अर्धशतक केले होते.भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफली वर्मा यांनी धावांचा पाठलाग करताना डावाची सुरुवात केली. शफालीने दोन चौकारांसह तिचा इरादा स्पष्ट केला होता. पण तिला दुसऱ्या षटकात काव्या काविंदीने ९ धावांवर बाद केले..पण नंतर स्मृतीला जेमिमाह रोड्रिग्सची साथ मिळाली. त्यांनी ५४ धावांची चांगली भागीदारी करत भारताच्या विजयाचा पाया रचला. पण ही भागीदारी ९ व्या षटकात इनोका रनवीराने तो़डली. तिने स्मृतीला निलाक्षी डी सिल्वाच्या हातून झेलबाद केले. स्मृतीने २५ चेंडूत २५ धावांची खेळी केली. तिच्या विकेटनंतरही जेमिमाहने तिची लय कायम ठेवली होती. तिला हरमनप्रीत कौरने चांगली साथ दिली. जेमिमाहने आक्रमक खेळताना अर्धशतकही केले. दरम्यान, जेमिमाह आणि हरमनप्रीत कौर यांच्यातही नाबाद अर्धशतकी भागीदारी केली. त्यांच्या जोडीने भारताच्या विजयावरही शिक्कामोर्तब केले. जेमिमाह ४४ चेंडूत १० चौकारांसह ६९ धावांची नाबाद खेळी केली. हरमनप्रीत कौर १६ चेंडूत १५ धावांवर नाबाद राहिली..IND vs SL: भारतीय संघात बदल... २ अनकॅप्ड खेळाडूंची झाली निवड; ५ सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत आता येणार चुरस.तत्पुर्वी, भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद १२१ धावाच केल्या. भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकन फलंदाजाना मोठे फटके खेळण्यापासून रोखण्यात यश मिळवले. श्रीलंकेकडून सर्वाधिक धावा विश्मी गुणारत्नेने केल्या. तिने ४३ चेंडूत ३९ विकेट्स घेतल्या. तिच्याशिवाय हर्षिता माधवीने २३ चेंडूत २१ धावा केल्या. हसिनी परेराने २३ चेंडूत २० धावांची खेळी केली. कर्णधार चमारी अट्टापट्टूने १२ चेंडूत १५ धावांची खेळी केली.भारताकडून गोलंदाजी करताना क्रांती गौड, दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली, तर श्रीलंकेच्या तीन विकेट्स धावबादच्या रुपात गेल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.