IND W vs SL W T20I: वर्ल्ड कप विजयानंतर दीड महिन्यांनी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? वाचा संपूर्ण डिटेल्स

India Women vs Sri Lanka Women T20I Series Telecast Details: भारतीय महिला क्रिकेट संघ वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकल्यानंतर आता दीड महिन्यांनी मैदानात उतरण्यास सज्ज आहे. ही मालिका टी२० वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी महत्त्वाची आहे.
India Women Team | Smriti Mandhana - Shafali Verma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघ दीड महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध टी२० मालिकेत उतरणार आहे.

  • ही मालिका पुढील वर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपसाठी महत्त्वाची आहे.

  • हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघात अनुभवी खेळाडूंसह युवा खेळाडूंचा समावेश आहे.

