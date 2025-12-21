IND W vs SL W T20I: वर्ल्ड कप विजयानंतर दीड महिन्यांनी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? वाचा संपूर्ण डिटेल्स

भारतीय महिला क्रिकेट संघ दीड महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध टी२० मालिकेत उतरणार आहे. ही मालिका पुढील वर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपसाठी महत्त्वाची आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघात अनुभवी खेळाडूंसह युवा खेळाडूंचा समावेश आहे. .भारतीय महिला क्रिकेट संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात खेळताना २ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईत वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकत इतिहास रचला. आता या ऐतिहासिक विजयाला दीड महिना होऊन गेला आहे. या काळात भारतीय महिला संघ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळला नव्हता. पण आता दीड महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर भारतीय महिला संघ मैदानात उतरणार आहे. रविवारपासून (२१ डिसेंबर) भारतीय महिला संघाला मायदेशात श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळायची आहे..IND W vs BAN W: वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर होणारी भारतीय संघाची मालिका BCCI कडून स्थगित! जाणून घ्या सविस्तर.पुढच्या वर्षी महिलांचाही टी२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे, त्यादृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. याशिवाय जानेवारीच्या सुरुवातीलाच सुरू होणाऱ्या वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेपूर्वीची ही भारतीय महिला संघाची शेवटची आंतरराष्ट्रीय मालिका आहे.या मालिकेसाठी भारतीय संघात कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि उपकर्णधार स्मृती मानधनासह दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रोड्रिग्स, शफाली वर्मा, हरलीन देओल, रणूका सिंग ठाकूर अशा अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच १७ वर्षीय यष्टीरक्षक फलंदाज गुनालन कामालिनी आणि १९ वर्षीय डावखुरी फिरकीपटू वैष्णवी शर्मा या दोघींनाही भारताच्या संघात पहिल्यांदाच स्थान मिळाले आहे. दोघीही १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतही खेळल्या होत्या..कधी आणि कुठे खेळवले जाणार सामने?भारतीय महिला आणि श्रीलंका महिला संघात होणाऱ्या टी२०मालिकेतील सर्व सामन्यांना संध्याकाळी ७ वाजता सुरुवात होणार आहे. त्याआधी संध्याकाळी ६.३० वाजता नाणेफेक होईल. ही मालिका २१ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर दरम्यान खेळवण्यात येत असून पहिले दोन सामने विशाखापट्टणमला, तर शेवटचे तीन सामने तिरुअनंतपुरममध्ये होणार आहेत..लाईव्ह प्रक्षेपण कुठे पाहाणार?भारतीय महिला आणि श्रीलंका महिला संघात होणाऱ्या टी२०मालिकेतील सर्व सामन्यांचे लाईव्ह प्रक्षेपण टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरीही या सामन्यांचे लाईव्ह प्रक्षेपण होईल..IND vs SL: भारतीय संघात बदल... २ अनकॅप्ड खेळाडूंची झाली निवड; ५ सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत आता येणार चुरस.भारतीय महिला टी२० संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, शफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, रेणुका सिंग ठाकूर, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कामलिनी (यष्टीरक्षक), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.भारत विरुद्ध श्रीलंका महिला टी२० मालिकेचे वेळापत्रक (वेळ - संध्या. ७ वाजता)२१ डिसेंबर - पहिला टी२० सामना, विशाखापट्टणम२३ डिसेंबर - दुसरा टी२० सामना, विशाखापट्टणम२६ डिसेंबर - तिसरा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम२८ डिसेंबर - चौथा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम३० डिसेंबर - पाचवा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.