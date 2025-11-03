India won Women’s World Cup: दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! भारतीय महिलांनी इतिहास रचला, रोहित शर्मा रडला; Video Viral

India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : भारतीय संघाने २००० मध्ये वर्ल्ड कप विजयाचे पाहिलेले स्वप्न २०२५ मध्ये सत्यात उतरले. २००५ व २०१७ मध्ये भारतीय महिला संघ अंतिम फेरीत पोहोचून रिकाम्या हाताने माघारी परतला होता. पण, यावेळी हरमनप्रीत कौरच्या संघाने उपांत्य फेरीत बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा काटा काढून जेतेपद तिथेच पक्के केले होते. आता फक्त त्यांना दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून जेतेपदाची औपचारिकता पूर्ण करायची होती. ती नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर केली... भारतीय संघाने ५२ धावांनी फायनल जिंकून पहिला वर्ल्ड कप जिंकला. यानंतर भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माही ( Rohit Sharma Emotional ) भावुक झाला. .१९८३ मध्ये कपिल देव, २०११ मध्ये महेंद्रसिंग धोनी आणि आता २०२५ मध्ये हरमनप्रीत कौर यांनी भारतासाठी वन डे वर्ल्ड कप जिंकला आहे. भारताच्या २९८ धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ ४५.३ षटकांत २४६ धावांत तंबूत परतला. दीप्ती शर्माने ९.३ षटकांत ३९ धावा देताना ५ विकेट्स घेतल्या आणि तिने फलंदाजीतही ५८ धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. महिला वर्ल्ड कप फायनलमध्ये अर्धशतक अन् पाच विकेट्स घेणारी ती पहिली खेळाडू ठरली. तिच्याशिवाय शफाली वर्माने ८७ धावांच्या खेळीनंतर दोन विकेट्स घेत सामन्याला कलाटणी दिली. स्मृतीनेही ४५ धावांची खेळी केली. .Women’s World Cup Final : २५ वर्षानंतर स्वप्नपूर्ती! भारतीय संघाच्या विजयाचे पाच टर्निंग पॉइंट्स... शफाली, दीप्ती अन् श्री चरणी... .दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वोल्वार्डने ९८ चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकारासह १०१ धावांची खेळी केली. तिला एनेरिक डेर्क्सेनने ३५ धावांची साथ दिली. प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरलेली शफाली वर्मा म्हणाली, मी सुरुवातीलाच म्हणाले होते, की देवाने मला काहीतरी चांगले करण्यासाठी येथे पाठवले आहे. आम्ही जिंकलो याचा खूप आनंद आहे आणि मी ते शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. माझे पालक, माझे मित्र, माझा भाऊ, सर्वांनी मला पाठिंबा दिला आणि मला कसे खेळायचे हे समजण्यास मदत केली. माझ्या संघासाठी आणि माझ्यासाठी ते खूप महत्वाचे होते आणि मला फक्त माझ्या संघाला जिंकवायचे होते. स्मृती दी आणि हरमन दी, सर्वजण मला पाठिंबा देत होते. हा एक खूप संस्मरणीय क्षण आहे. जेव्हा मी सचिन तेंडुलकर यांना पाहिले तेव्हा मला एक अविश्वसनीय प्रोत्साहन मिळाले. .प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटचा पुरस्कार दीप्ती शर्माने पटकावला. तिने या स्पर्धेत २२ विकेट्स घेतल्या आणि २१५ धावा केल्या. ती म्हणाली, या विजयानंतर असं वाटतंय की स्वप्न पूर्ण झालं आणि या आनंदाच्या क्षणातून बाहेर पडण्याची इच्छा नाही. मी या विजयात मोलाचं योगदान दिलं याचा आनंद आहे. .Women’s World Cup Final : जगात भारी, आपल्या पोरी! शफाली वर्माने मोडला सेहवागचा २२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, दीप्ती शर्माचा विश्वविक्रम.रोहित शर्मा भारतीय महिला संघाच्या विजयानंतर भावनिक दिसला. त्यालाही भारतासाठी वन डे वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे. २०११ मध्ये त्याची संधी निसटली होती, परंतु २०१९ मध्ये त्याने सर्वस्व देऊनही भारताला उपांत्य फेरीत हार पत्करावी लागली. २०२३ मध्ये त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ फायनलमध्ये हरला होता आणि आता त्याला २०२७मध्ये हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.