How many Tests India need to win to qualify for WTC final? आयसीसी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ च्या फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी भारतीय संघासमोर आता मोठे आव्हान आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची आगामी दोन कसोटी सामन्यांची मालिका शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या भारतीय संघ ११ सामन्यांत ५ विजय, ४ पराभव आणि २ अनिर्णित सामन्यांसह ५१.५२ टक्के गुण मिळवून WTC Point Table मध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. भारताचे सात कसोटी सामने शिल्लक आहेत आणि त्यापैकी दोन सामने न्यूझीलंडमध्ये, तर पाच सामने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मायदेशात खेळायचे आहेत..WTC 2025-27 Standingsन्यूझीलंड - ७२.२२ टक्केदक्षिण आफ्रिका- ७१.४३ टक्केऑस्ट्रेलिया - ६९.२३ टक्केभारत - ५१.५२ टक्केबांगलादेश - ४५.८३ टक्केइंग्लंड - ३८.५४ टक्केवेस्ट इंडिज - २७.३८ टक्केश्रीलंका - १५.४८ टक्केपाकिस्तान -३.३३ टक्के.IND vs NZ 1st Test: पहाटे ३:३० चा अलार्म लावा... भारत-न्यूझीलंड सामना कुठे, कोणत्या चॅनेलवर पाहता येणार? तीन सत्रांची वेळ आली समोर....भारताची न्यूझीलंडमधील कामगिरी...भारतीय संघाला मागील ५८ वर्षांत न्यूझीलंडविरुद्ध ( NZ vs IND ) त्यांच्या घरच्या मैदानावर केवळ दोनच कसोटी मालिका जिंकता आल्या आहेत. नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने १९६८ मध्ये न्यूझीलंडच्या पहिल्याच दौऱ्यावर चार सामन्यांची कसोटी मालिका ३-१ अशी जिंकून इतिहास रचला होता. त्यानंतर दुसरी कसोटी मालिका जिंकण्यासाठी भारताला तब्बल ४१ वर्षे वाट पाहावी लागली. २००९ मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने १-०ने मालिका जिंकली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India's best qualification scenario:न्यूझीलंडविरुद्धचे दोन्ही कसोटी सामने जिंकणेऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणाऱ्या पाच सामन्यांपैकी ४ मध्ये विजय आवश्यकसातपैकी सात किंवा सहा कसोटी सामने जिंकणे आवश्यक, तरच भारत फायनलमध्ये कदाचित पोहचू शकतोत्याचवेळी दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात टक्क्यांमध्ये घट होणे गरजेचेWTC Final च्या शर्यतीत राहण्यासाठी भारताला किमान ५ सामने जिंकावेच लागतील, पण उर्वरित सामन्यांत पराभव परवडणार नाही. ते सामने ड्रॉ राखायला हवेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.