टीम इंडियाचे 'Fantastic Four'! आयसीसीची मोठी घोषणा, जगात भारताच्या ८ खेळाडूंचा डंका

Indian batters dominate ICC ODI and T20I rankings: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी आयसीसी वन डे व ट्वेंटी-२० फलंदाजांची क्रमवारी जाहीर केली. यामध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसतेय, कारण दोन्ही फॉरमॅटमधील अव्वल दहा फलंदाजांमध्ये भारताचे प्रत्येकी चार खेळाडू जागा पक्की करून आहेत. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने ( Shreyas Iyer) काल वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक झळकावून टॉप टेनमध्ये भरारी घेतली, तेच वन डे मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात शतक झळकावणारा लोकेश राहुलही ( KL Rahul) अव्वल दहा फलंदाजांमध्ये आला आहे..श्रेयसने मंगळवारी १७२ धावांचा पाठलाग करताना ट्वेंटी-२०तील त्याचे पहिले शतक झळकावले. याचा फायदा त्याच्या क्रमवारीत झाला आणि तो ट्वेंटी-२०च्या अव्वल दहा फलंदाजांमध्ये पोहोचला. १८ स्थानांची झेप घेत ३१ वर्षीय श्रेयस ७८६ रेटींग गुणांसह सातव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. अव्वल दहामध्ये स्थान पटकावणारा तो भारताचा चौथा फलंदाज ठरला. इशान किशन ( ९०२) आणि अभिषेक शर्मा ( ८८७) हे अव्वल दोन स्थानांवर विराजमान आहेत, तर तिलक वर्मा ( ७१९) दहाव्या क्रमांकावर आहे. तिलकची एका स्थानाने घसरण झाली..५ कोटी... प्रेमानंद महाराज यांना भेटायला का जातो? विराट कोहलीने मौन सोडले, म्हणाला, फलहारी महाराजांचा दावा... .IND vs WI 1st T20I मध्ये विंडीजच्या शेरफाने रुथरफोर्डने आक्रमक अर्धशतक झळकावले आणि तोही १० स्थानाने वर सरकून ३७ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पाकिस्तानचा फिरकीपटू अब्रार अहमदने ट्वेंटी-२०तील नंबर १ गोलंदाजाचा मान गमावला आणि अफगाणिस्तानच्या राशिद खानने पुन्हा त्यावर कब्जा केला. भारताचा अक्षर पटेल १६ स्थानांच्या सुधारणेसह सातव्या क्रमांकावर आला आहे..वन डे फलंदाजांच्या ताज्या क्रमवारीत लोकेशने मोठी झेप घेतली.भारताचा कर्णधार शुभमन गिल ( ८४१) अव्वल स्थानावर विराजमान आहे, पण विराट कोहलीची ( ७८१) तिसऱ्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. रोहित शर्मा चौथ्या स्थानावर कायम असून लोकेशने ७ स्थानांच्या सुधारणेसह १०वे स्थान पटकावले आहे. ट्वेंटी-२० व वन डे फलंदाजांच्या क्रमवारीत भारताचे चार खेळाडू अव्वल दहामध्ये आहेत आणि यावरून भारताची मक्तेदारी दिसून येते..Gautam Gambhir Post For Ajit Agarkar: प्रिय अजित भाई...! गौतम गंभीरची पोस्ट; अजित आगरकरचे कौतुक करताना साधला निशाणा.कसोटी फलंदाजांमध्ये रिषभ पंत ( ७१३) सातव्या, शुभमन गिल ( ७०९) नवव्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर ११ व्या क्रमांकावर यशस्वी जैस्वाल ( ६९७) आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.