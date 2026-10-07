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टीम इंडियाचे 'Fantastic Four'! आयसीसीची मोठी घोषणा, जगात भारताच्या ८ खेळाडूंचा डंका

Indian batters in ICC T20I top 10 rankings: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी केलेल्या एका पोस्टमुळे जागतिक क्रिकेटमध्ये आपलीच सत्ता असल्याचे दिसतेय...
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Indian batters in ICC T20I top 10 rankings

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Indian batters dominate ICC ODI and T20I rankings: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी आयसीसी वन डे व ट्वेंटी-२० फलंदाजांची क्रमवारी जाहीर केली. यामध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसतेय, कारण दोन्ही फॉरमॅटमधील अव्वल दहा फलंदाजांमध्ये भारताचे प्रत्येकी चार खेळाडू जागा पक्की करून आहेत. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने ( Shreyas Iyer) काल वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक झळकावून टॉप टेनमध्ये भरारी घेतली, तेच वन डे मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात शतक झळकावणारा लोकेश राहुलही ( KL Rahul) अव्वल दहा फलंदाजांमध्ये आला आहे.

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