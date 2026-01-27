IND vs NZ 4th T20I : हार्दिक पांड्याला विश्रांती दिली जाणार, श्रेयस अय्यरची एन्ट्री होणार? जाणून घ्या भारताची Playing XI का बदलणार

India vs New Zealand 4th T20 match preview: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत ३-० अशी आघाडी घेतली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने जिंकलेली ही सलग नववी ट्वेंटी-२० मालिका आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी भारतीय संघाला त्यांच्या तयारीची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारे खेळाडूच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसत आहेत. तिलक वर्माही वर्ल्ड कप खेळणार असल्याने भारतीय संघाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण, टीम इंडिया आता उर्वरित दोन सामन्यांत आता टीम इंडियाला प्रयोग करण्याची संधी आहे. .भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला चौथा सामना विशाखापट्टणम येथे खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाला राखीव खेळाडूंना खेळवण्याची संधी आहे. जसप्रीत बुमराह व हार्दिक पांड्या यांना वर्कलोड मॅनेजमेंट म्हणून वन डे मालिकेत खेळवले गेले नव्हते. जसप्रीतला दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त विश्रांती दिली गेली होती आणि आता चौथ्या सामन्यात हार्दिकला विश्रांती दिली जाऊ शकते. वर्ल्ड कपपूर्वी प्रमुख खेळाडूंना कोणतीही दुखापत होऊ नये यासाठी त्यांना पुरेशी विश्रांती देण्याचे संघ व्यवस्थापनाने ठरवले आहे..बांगलादेशला रिप्लेस करणाऱ्या स्कॉटलंडने T20 World Cup साठी जाहीर केला संघ! पाकिस्तानी वंशाच्या अन् न्यूझीलंडच्या माजी खेळाडूला संधी.हार्दिकला प्लेइंग इलेव्हनमधून विश्रांती दिल्यास त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरला संधी मिळू शकते का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण, तिलक वर्मा जखमी झाल्याने श्रेयसची ट्वेंटी-२० संघात एन्ट्री झाली. पण, त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी या मालिकेत मिळालेली नाही. इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर दमदार कामगिरी करतोय. अशात श्रेयसला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. हार्दिकच्या जागी अक्षर पटेल ( Axar Patel) अंतिम ११ मध्ये दिसू शकतो. अष्टपैलू खेळाडूची उणीव तो भरून काढतोय..याव्यतिरिक्त टीम इंडिया चौथ्या सामन्याच्या अंतिम ११ मध्ये कोणता बदल करतील असे वाटत नाही. संजू सॅमसन याच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संजू सातत्याने अपयशी ठरतोय आणि ही चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे. त्याला वर्ल्ड कपपूर्वी आपला फॉर्म मिळवण्याच्या दोन संधी मिळणार आहेत. त्यातही तो अपयशी ठरल्यास इशान किशन व अभिषेक शर्मा ही जोडी सलामीला खेळताना दिसेल आणि तिलक वर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी तोपर्यंत संघात दाखल होतोच आहे..IND vs NZ : न्यूझीलंडने 'वर्ल्ड रेकॉर्ड' होल्डर फलंदाज बोलावला, अभिषेक शर्माला देणार टक्कर; शेवटच्या २ सामन्यांसाठी संघ बदलला.Predicted India Playing XI for IND-NZ 4th T20I: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.