IND vs NZ 4th T20I : हार्दिक पांड्याला विश्रांती दिली जाणार, श्रेयस अय्यरची एन्ट्री होणार? जाणून घ्या भारताची Playing XI का बदलणार

IND vs NZ 4th T20I playing XI prediction: मालिकेतील चौथ्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत मोठी चर्चा रंगली आहे. सलग सामने खेळत असलेल्या हार्दिक पांड्याला कामाचा ताण लक्षात घेता चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात विश्रांती देण्याची शक्यता आहे.
Hardik Pandya is likely to be rested for the 4th T20I against New Zealand

Swadesh Ghanekar
India vs New Zealand 4th T20 match preview: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत ३-० अशी आघाडी घेतली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने जिंकलेली ही सलग नववी ट्वेंटी-२० मालिका आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी भारतीय संघाला त्यांच्या तयारीची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारे खेळाडूच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसत आहेत. तिलक वर्माही वर्ल्ड कप खेळणार असल्याने भारतीय संघाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण, टीम इंडिया आता उर्वरित दोन सामन्यांत आता टीम इंडियाला प्रयोग करण्याची संधी आहे.

