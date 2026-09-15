आशिया कपची ट्रॉफी जिंकली, पण टीम इंडियाची ‘ही’ कमकुवत बाजू आली समोर; ५ सामन्यांत १३ झेल सोडले, मुझुमदार म्हणाले- सुधारण्यासाठी मेहनत सुरू

दुबई : भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या क्षेत्ररक्षणात सुधारणा व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार यांनी सांगितले..हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने आशिया करंडकाचे विजेतेपद पटकावले असले, तरी संपूर्ण स्पर्धेत क्षेत्ररक्षण करताना खेळाडूंकडून अनेक चुका झाल्या. पाच सामन्यांत भारतीय खेळाडूंनी तब्बल १३ झेल सोडले. त्यामुळे यात सुधारणा करणे गरजेचे असून यावर आम्ही मेहनत घेत आहोत, असेही ते म्हणाले..IND vs SL Final: फायनलमध्ये श्रीलंकेचा सामना कसा करणार? हरमनप्रीत कौरने उघड केला टीम इंडियाचा प्लॅन; फलंदाजांना दिला खास सल्ला .मुझुमदार यांनी आशिया करंडकापूर्वी झालेल्या शिबिरात खेळाडूंच्या फिटनेससह क्षेत्ररक्षण आणि विकेट दरम्यानच्या धावण्यावर विशेष भर दिला आल्याचे सांगितले. “शिबिरांमध्ये खूप मेहनत घेतली जाते. क्षेत्ररक्षणाला मोठे महत्त्व देण्यात येते. स्पर्धेपूर्वीच्या शिबिरात फिटनेसवरही चांगले काम झाले आणि विकेट दरम्यान धावण्यावरही भर दिला, ” असे ते म्हणाले..मधल्या फळीतील फलंदाजांकडून, तसेच कर्णधार हरमनप्रीतकडून अपेक्षित धावा न झाल्याबाबतही मुझुमदार यांनी चिंता नसल्याचे स्पष्ट केले. “परिस्थिती लक्षात घेता आम्ही काही चांगल्या धावा केल्या आहेत. .IND vs SL Final: भारत-श्रीलंका फायनलमध्ये रंगणार थरार! शेफाली-दीप्ती ठरणार गेमचेंजर; आठव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी .मधल्या फळीबाबत आम्हाला कोणतीही चिंता नाही. शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी शानदार सलामी भागीदारी केल्या. प्रत्येक सामन्यात प्रत्येक खेळाडू धावा करू शकत नाही, ” असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.