विशाखापट्टणम : पहिल्या दोन लढतींमध्ये श्रीलंका व पाकिस्तान संघाला नमवत महिला एकदिवसीय विश्वकरंडकाची सुरुवात शानदार करणाऱ्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाला उद्यापासून खडतर परीक्षेचा सामना करावा लागणार आहे..हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघासमोर उद्या (ता. ९) होत असलेल्या साखळी फेरीच्या लढतीत दक्षिण आफ्रिकन संघाचे आव्हान असणार आहे. याचसह भारतीय महिला संघ त्यानंतरच्या तीन लढतींमध्ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड व न्यूझीलंड या बलाढ्य देशांचा सामना करणार आहे..भारतीय महिला संघाने पहिल्या दोन लढतींमध्ये श्रीलंका व पाकिस्तान या दोन आशियाई संघाला पराभूत केले आहे, मात्र या विजयांनंतरही भारतीय संघामध्ये उणीव दिसून येत आहे. उपकर्णधार स्मृती मानधना, कर्णधार हरमनप्रीत कौर व जेमिमा रॉड्रिग्ज यांच्यामध्ये बॅटमधून धावाच निघालेल्या नाहीत. या दोन लढतींत हर्लीन देओल, अमनज्योत कौर, रिचा घोष व दीप्ती शर्मा या खेळाडूंनी भारतीय संघाला संकटातून बाहेर काढले..श्रीलंकन संघाविरुद्ध भारताची अवस्था सहा बाद १२४ धावा अशी झाली होती. पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीत पाच बाद १५९ धावा अशी बिकट अवस्था झाली होती. दोनही लढतीत खालच्या क्रमांकावरील फलंदाजांनी टीम इंडियासाठी मोलाची कामगिरी बजावली, मात्र स्मृती मानधना, हरमनप्रीत कौर व जेमिमा रॉड्रिग्ज यांच्याकडून धावा करण्यात आल्यास भारतीय संघाला बलाढ्य संघाविरुद्ध विजय मिळवण्याची संधी अधिक असणार आहे..अम्नज्योतिच्या दुखापतीवर लक्षअम्नज्योत कोर दिला दुखापतीमुळेअम्नज्योत लिखनच्या करताना घेतला आहे नाही. आता तिच्या दुखापतीवर विशेष लक्ष दिलेले आहे. पूर्णपणे सुरक्षित अम्नज्योतअम्नज्योत कोर हिजे अंतिमअकस्मातच रचना पळके असेल..गोलंदाज फॉर्ममध्येयुवा वेगवान गोलंदाज क्रांती गौड हिने अल्पावधीत ठसा उमटवला आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीत तिने प्रभावी कामगिरी केली. दीप्ती शर्मा हिने आतापर्यंत सहा फलंदाज बाद करताना चमक दाखवली आहे. स्नेह राणा, श्री चरणी या फिरकी गोलंदाजांनी दीप्ती शर्मा हिला मोलाची साथ दिली आहे. यापुढे अशाच कामगिरीची आशा त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे..India W vs Australia W : भारतीय महिला संघाचा आज ऑस्ट्रेलियाशी सामना; एकदिवसीय मालिकेत इतिहास घडवून विश्वकरंडकात प्रवेश करणार? .सलग दुसऱ्या विजयाची आसइंग्लंडच्या संघाने सलामीच्या लढतीत दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकन संघाने न्यूझीलंडला नमवून गुणांचे खाते उघडले. या विजयासह त्यांचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला असेल. सलग दुसऱ्या विजयाची आस त्यांना लागून राहिली असेल. ताजमिन ब्रिट्स हिने फलंदाजीत चमक दाखवली आहे. इतर फलंदाजांकडूनही कामगिरी उंचावण्याची गरज आहे.आजची साखळी लढतभारत - दक्षिण आफ्रिका, विशाखापट्टणमदुपारी ३ वाजल्यापासून.