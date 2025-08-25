Womens ODI World Cup 2025: भारतीय महिला संघाच्या सरावाचा श्रीगणेशा; विशाखापट्टनममध्ये वर्ल्डकपची तयारी

Cricket

Harmanpreet Kaur: भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या महिलांच्या एकदिवसीय विश्‍वकरंडकासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली संघ विशाखापट्टनम येथे सराव शिबिर घेणार असून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकाही खेळणार आहे.
Updated on

नवी दिल्ली : भारत व श्रीलंका येथे ३० सप्टेंबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत महिलांच्या एकदिवसीय विश्‍वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेच्या तयारीला आता वेग आला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय महिला क्रिकेट संघ उद्यापासून विखाशापट्टनम येथे कसून सराव करणार आहे. या सरावात निवड झालेल्या १५ खेळाडूंसह आणखी सहा खेळाडूंचाही समावेश असणार आहे.

