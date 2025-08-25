Womens ODI World Cup 2025: भारतीय महिला संघाच्या सरावाचा श्रीगणेशा; विशाखापट्टनममध्ये वर्ल्डकपची तयारी

नवी दिल्ली : भारत व श्रीलंका येथे ३० सप्टेंबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत महिलांच्या एकदिवसीय विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेच्या तयारीला आता वेग आला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय महिला क्रिकेट संघ उद्यापासून विखाशापट्टनम येथे कसून सराव करणार आहे. या सरावात निवड झालेल्या १५ खेळाडूंसह आणखी सहा खेळाडूंचाही समावेश असणार आहे..भारतीय महिला क्रिकेट संघ विश्वकरंडकाआधी ऑस्ट्रेलियन संघाशी दोन हात करणार आहेत. या दोन संघांमध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका पार पडणार आहे. दोन देशांमधील हे सामने अनुक्रमे १४ सप्टेंबर, १७ सप्टेंबर व २० सप्टेंबर या तारखांना होणार आहेत. विश्वकरंडकाची रंगीत तालीम म्हणून याकडे बघितले जात आहे. या मालिकेआधी भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे शिबिर विशाखापट्टनम येथे पार पडणार आहे..महिलांच्या एकदिवसीय विश्वकरंडकासाठी भारताच्या १५ खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. विखाशापट्टनम येथील शिबिरासाठी या १५ महिला खेळाडू असणार आहे. याचसोबत सहा जादा खेळाडूंचाही या शिबिराला सहभाग लाभणार आहे. यामध्ये सायली सातघरे हिचाही समावेश असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी सायली सातघरे हिची निवड करण्यात आलेली आहे. विश्वकरंडकासाठी सायली सातघरे हिच्याऐवजी अमनज्योत कौर भारतीय महिला क्रिकेट संघात असणार आहे..ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सज्जभारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी विखाशापट्टनम येथे विशेष खेळपट्टी तयार करण्यात आली आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या विश्वकरंडकाच्या दोन लढती येथे होणार आहेत..Cheteshwar Pujara: सर्वोच्चकणखर, लढाऊ वृत्तीचा पुजारा निवृत्त; भारतीय क्रिकेट संघासाठी प्रदीर्घ काळ खेळण्याचे भाग्य .भारतीय महिला संघ ९ ऑक्टोबरला दक्षिण आफ्रिका व १२ ऑक्टोबरला ऑस्ट्रेलिया यांचा सामना करेल तो याच स्टेडियमवर. या सरावामुळे दोन महत्त्वाच्या लढतींसाठी भारतीय महिला संघाला सज्ज होता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.