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IND VS ENG 2ND ODI: शुभमन गिल, गुरनूर ब्रार दुसऱ्या सामन्याला मुकणार? त्यांच्या जागी Playing XI मध्ये कोण खेळणार?

IND vs ENG 2nd ODI playing XI prediction: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेपूर्वी भारतीय संघाला मोठी चिंता सतावत आहे. पहिल्या सामन्यात शानदार खेळी करणारा सलामीवीर शुभमन गिल आणि वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार हे दोघेही दुखापतीमुळे दुसऱ्या सामन्यासाठी साशंक आहेत.
Shubman Gill and Gurnoor Brar are racing against time to regain fitness

Shubman Gill and Gurnoor Brar are racing against time to regain fitness

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shubman Gill injury update before second ODI: भारतीय संघाने ( IND vs ENG ) पहिल्या वन डे सामन्यात विजय मिळवला खरा पण, दुखापतीचे सावट तयार झाले आहे. इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या वन डेत ६ विकेट्स राखून विजय मिळवताना मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. दुसरा वन डे सामना उद्या होणार आहे, परंतु कर्णधार शुभमन गिल व जलदगती गोलंदाज गुरनूर ब्रार यांच्या खेळण्यावर संभ्रमाचे वातावरण आहे. कारण, या दोघांना कालच्या सामन्यात दुखापत झाली होती आणि जर ते दुसऱ्या सामन्याला मुकल्यास प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळेल?

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