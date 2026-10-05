IND vs NZ Series: अजित आगरकर OUT, न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी रोहित शर्माचा खास 'माणूस' निवडणार संघ; मीटिंग कधी होणार?

IND vs NZ series Team India squad latest update: भारतीय संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) याचा निवड समितीचा प्रमुक म्हणून कार्यकाळ संपला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) अद्याप त्याच्या जागी कोणाची निवड केलेली नाही. पण, निवड समितीला आता न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी संघ जाहीर करावा लागणार आहे. आगरकर नसल्याने निवड समितीचे अध्यक्षपद कोण भूषवणार, हा प्रश्न सध्या सर्वांना पडला आहे. अशात रोहित शर्माच्या खास माणसाचे नाव यापूर्वीही समोर आले होते आणि आता त्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब करणारी बातमी समोर आली आहे..आगरकरचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबरला संपला आहे आणि येत्या काही दिवसांत भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच ट्वेंटी-२०, पाच वन डे आणि दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. या दौऱ्यासाठी या आठवड्यात निवड समितीची बैठक पार पडणार आहे आणि २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या किवी दौऱ्यासाठीचे संघ जाहीर केले जातील. आगरकरचा कार्यकाळ संपल्यानंतर होणारी ही पहिलीच बैठक असेल आणि याचे नेतृत्व प्रग्यान ओझा ( Pragyan Ojha) करणार असल्याचे ताजे वृत्त समोर आले आहे..भन्नाट... भुवनेश्वर कुमार भारतीय संघात परतला; कृणाल पांड्या, नितीश राणा यांनाही संधी, जाणून घ्या केव्हा व कुठे होणार स्पर्धा....प्रग्यानला नवीन निवड समिती प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली जाईल की ही तात्पुरती सोय आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. पण, जोपर्यंत नवीन निवड समिती प्रमुख जाहीर होत नाही, तोपर्यंत प्रग्यान प्रभारी प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहे. भारतीय संघ २०२७ च्या वर्ल्ड कपच्या तयारीला लागला आहे.२ ऑक्टोबर २०२७ पासून वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात होतेय आणि त्यादृष्टीने न्यूझीलंडविरुद्धची पाच सामन्यांची वन डे मालिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत खेळलेल्या संघच काही मोजक्या बदलांसह न्यूझीलंडला जाईल हे निश्चित आहे..कसोटी मालिकेसाठीही भारताला तगडा संघ उतरावा लागणार आहे, कारण जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल गाठण्यासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. इराणी चषकाच्या सामन्यात दमदार कामगिरी करणाऱ्या मुकेश कुमारला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील शेष भारत संघाने १६७ धावांनी जम्मू काश्मीरवर विजय मिळवला आणि मुकेशने या सामन्यात ६ विकेट्स घेतल्या. आता प्रग्यान कोणाची निवड करतो, याची उत्सुकता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.