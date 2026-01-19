Cricket

IND vs NZ : टीम इंडियाच्या वन डे मालिका पराभवामागचे 'व्हिलन'! रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा अन्...

Rohit Sharma and Ravindra Jadeja poor performance in ODIs: भारत-न्यूझीलंड वन डे मालिकेत टीम इंडियाला अपेक्षेपेक्षा कमकुवत कामगिरीमुळे पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवामागे केवळ एक कारण नाही, तर काही प्रमुख खेळाडूंची सातत्याने अपयशी ठरलेली कामगिरी कारणीभूत ठरली.
Rohit Sharma and Ravindra Jadeja during India’s disappointing ODI series against New Zealand.

Rohit Sharma and Ravindra Jadeja during India’s disappointing ODI series against New Zealand.

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand ODI series full analysis: भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत पराभव पत्करावा लागला. न्यूझीलंडने भारतात जिंकलेली ही पहिलीच वन डे मालिका आहे. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारताकडे १८ वन डे सामनेच आहेत आणि त्यापैकी ३ सामने झाले. पण, या मालिकेतील पराभवामुळे भारताच्या वर्ल्ड कप तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. भारताने या मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वन डे मालिका जिंकली होती, तरीही त्यांना किवींविरुद्ध समाधानकारक कामगिरी करता आली नाही.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
shreyas iyer
cricket news today
KL Rahul
Ravindra Jadeja

Related Stories

No stories found.