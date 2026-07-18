IND vs ENG 3rd ODI: वॉशिंग्टन सुंदर OUT, रोहित शर्मावर सस्पेन्स कायम! तिसऱ्या वन डेत कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI?

India vs England 3rd ODI Playing XI: इंग्लंडने दुसरी वन डे जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. त्यामुळे भारताला मालिका जिंकायची असल्यास रविवारी लॉर्ड्सवर विजय मिळवावा लागेल. या महत्त्वाच्या लढतीपूर्वी भारताला झटका बसला आहे आणि अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर याला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. त्यात रोहित शर्माभवती चर्चा रंगल्या आहेत. ही त्याची शेवटची वन डे मॅच असू शकते, अशा बातम्या समोर आल्या आहेत. BCCI ने जरी या चर्चा फेटाळल्या असल्या, तर पडद्यामागे नेमकं काय सुरू आहे, हे उद्याच्या लढतीनंतर स्पष्ट होईल. या परिस्थितीत भारताची प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, हे जाणून घेऊयात...भारतीय संघाने पहिल्या वन डेत शुभमन गिल, अक्षर पटेल व वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर विजय मिळवला. तेच दुसऱ्या वन डेत इंग्लंडने जो रूटच्या नाबाद ९९ धावांच्या खेळीने विजय मिळवून मालिका बरोबरीत आणली. दुसऱ्या सामन्यात भारताच्या संघात एक बदल पाहायला मिळाला होता. लोकेश राहुलला आजारपणामुळे या लढतीला मुकावे लागले होते आणि त्याच्या जागी इशान किशनला संधी मिळाली होती. पण, इशानला अपयश आले. त्यात वॉशिंग्टन सुंदर क्रॅम्प आल्याने गोलंदाजी करू शकला नव्हता. त्याने तिसऱ्या सामन्यातून माघार घेतली आहे..'गौती भाई, इंडियन टीम मे आ जाओ...'; रोहित शर्माने ज्याला आणले, त्या गौतम गंभीरनेच कसा घात केला ते वाचा... धक्कादायक माहिती समोर.पण, या सामन्यावर सर्वांचे लक्ष असेल ते रोहित शर्माकडे... रोहितला मागील दोन्ही सामन्यांत फार काही चांगली कामगिरी करता आली नाही. त्यात त्याच्या निवृत्तीच्या बातम्या पसरवल्या गेल्या आहेत. रोहित लॉर्ड्सनंतर वन डे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेईल अशा चर्चा रंगल्या असताना BCCI मात्र तसं काही नाही, हे सांगतेय. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर, यांच्या २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या योजनेत रोहित नाही. त्यामुळे ३९ वर्षीय रोहित निवृत्ती घेईल का, याची उत्सुकता व धाकधुक आहेत..रोहितच्या निवृत्तीविषयी चर्चा रंगल्या असल्या तरी तो तिसरी वन डे खेळेल हे निश्चित आहे. त्याच्यासोबतीला शुभमन गिल आहेच. लोकेश राहुल तंदुरुस्त झाल्या असल्यास तो पुन्हा इशानची जागा घेऊ शकतो. पण, वॉशिंग्टनच्या माघारीने इशानला एक संधी मिळण्याची आशा निर्माण केली आहे. या परिस्थितीत भारताला एक कमी गोलंदाजांसह खेळावे लागेल. तसे करायचे नसल्यास वॉशिच्या जागी कुलदीप यादव प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसू शकतो..ODI World Cup Format: वर्ल्ड कपच्या नव्या फॉरमॅटला विरोध! ICC विरोधात चार देश उभे राहिले, WCA चे पाठबळ मिळाले; कोणासाठी केला जातोय बदल? थेट सवाल .India Playing XI prediction : रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल/ इशान किशन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.