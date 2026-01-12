IND vs NZ 2nd ODI : वॉशिंग्टन सुंदर OUT, २ खेळाडू IN! दुसऱ्या वन डेसाठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन

Washington Sundar ruled out India team changes : भारत-न्यूझीलंड मालिका आता कुठे सुरू झाली आहे आणि भारताचे दोन खेळाडू दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाले आहेत. सामन्यापूर्वी रिषभ पंतला ( Rishabh Pant) दुखापत झाली आणि त्याला माघार घ्यावी लागली. त्यात पहिल्या वन डेत भारताने वडोदरा येथे विजय मिळवला, परंतु वॉशिंग्टन सुंदर जखमी झाला आणि तोही उर्वरित सामन्यांना मुकणार आहे. वॉशिंग्टन हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघाचा सदस्य आहे आणि त्याला वन डे सामन्यांत खेळवून संघ व्यवस्थापन कोणताही धोका पत्करू शकत नाही. अशात १४ जानेवारीला होणाऱ्या दुसऱ्या वन डेसाठी भारतीय संघात बदल होणे निश्चित आहे..भारतीय संघाने पहिल्या वन डे सामन्यांत न्यूझीलंडच्या ३०० धावांचा यशस्वी पाठलाग केला. भारताने ४ विकेट्सने हा सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. विराट कोहलीने ९३ आणि कर्णधार शुभमन गिलने ५६ धावांची खेळी केली. उप कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही ४९ धावांचे योगदान दिले. वॉशिंग्टनला त्या सामन्यात दुखापत झाली आणि मीडिया रिपोर्टनुसार त्याने मालिकेतून माघार घेतली आङे. त्यामुळे आता वॉशिंग्टनचा रिप्लेसमेंट व्यवस्थापनाला शोधावी लागेल. त्याच्या जागी भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ध्रुव जुरेलचा समावेश करू शकतो. राजकोटच्या सपाट खेळपट्टीवर ध्रुव खोऱ्याने धावा काढू शकतो..Who is Mini Kohli ? विराट कोहलीसारखा दिसणारा 'तो' चिमुकला आहे तरी कोण? रोहितही म्हणालेला, विराट, बघ, तुझा डुप्लिकेट!.पण, संघ व्यवस्थापनाला ऑल राऊंडर हवा आहे आणि त्यामुळे सुंदरच्या जागी नितीश कुमार रेड्डीचा संघात समावेश केला जाऊ शकतो. पण, आघाडीची फळी अपयशी ठरल्यास खालच्या फळीवर प्रचंड दडपण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राजकोटच्या खेळपट्टीवर ध्रुव जुरेल हाच योग्य पर्याय सध्याच्या घडीला संघाकडे आहे. भारतीय संघ पहिल्या सामन्यात मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा व हर्षित राणा या तीन जलदगती गोलंदाजांसह खेळला होता. पण, दुसऱ्या सामन्यात कृष्णाच्या जागी अर्शदीप सिंगला संधी मिळू शकते. न्यूझीलंडच्या संघात बरेच डावखुरे फलंदाज आहेत आणि अर्शदीपचा समावेश करून भारतीय संघ चांगला डाव टाकू शकतात..IND vs NZ 1st ODI : “गौतम गंभीर इतरांपेक्षा माझ्यावरच जास्त विश्वास का ठेवतो?” हर्षित राणाने उघड केलं संघ व्यवस्थापनाचं गुपित.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.