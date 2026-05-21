IND vs AFG ODI: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या OUT; दोन खेळाडूंचे पदार्पण! वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन

Rohit Sharma and Hardik Pandya out of Afghanistan ODIs: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ नंतर भारतीय संघ २०२७ मध्ये होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कपच्या तयारीला लागणार आहे. त्यादिशेने पाऊल टाकताना भारतीय संघाला सर्वप्रथम अफगाणिस्तानचा सामना करावा लागणार आहे. पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने संघबांधणीसाठी, आता प्रत्येक वन डे मालिका महत्त्वाची आहे. पण, रोहित शर्मा हा वर्ल्ड कप खेळणार का? हा प्रश्न सध्या सर्वांना सतावतोय. Mumbai Indians च्या या फलंदाजाला दुखापतीचा सामना करावा लागला आहे..अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने नुकतीच अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. यात रोहित व हार्दिक पांड्या यांच्या नावाचा समावेश आहे, परंतु त्यांच्या नावासमोर स्टार आहे आणि याचा अर्थ, त्यांचे खेळणे हे त्यांच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत रोहित व हार्दिक हे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेला मुकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..IPL 2026 Playoff Scenario: ५ सामने, ५ स्पर्धक अन् १ जागा... अंतिम चारसाठीची 'फिनिश लाईन' कोण पार करणार?.या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेनंतर रोहित पहिल्यांदाच भारतीय संघात परतला आहे. मात्र, आयपीएल २०२६ मध्ये तो हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीने त्रस्त होता. तो काही सामने खेळू शकला नाही. त्यामुळे, अफगाणिस्तानविरुद्ध सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्याला विश्रांती देण्याचा पर्याय निवडू शकतो. रोहितच्या अनुपस्थितीत इशान किशन व कर्णधार शुभमन गिल हे डावाची सुरुवात करतील. विराट कोहली तिसऱ्या, श्रेयस अय्यर चौथ्या आणि केएल राहुल पाचव्या क्रमांकावर खेळतील..आयपीएल २०२६ मध्ये हार्दिकलाही पाठीच्या दुखण्यामुळे तीन सामन्यांना मुकावे लागले आहे. त्यामुळे, जर भारताने या मालिकेत हार्दिकला डावलण्याचे ठरवले, तर अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नितीश कुमार रेड्डीला पसंती देतील. आयपीएल २०२६ मध्ये रेड्डीने आपल्या गोलंदाजीत प्रचंड सुधारणा केली आहे, कारण त्याने आपला वेग वाढवला आहे. त्याने या हंगामात ७ बळी घेतले आहेत. वॉशिंग्टन सुंदर सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल. हर्ष दुबे आणि प्रिंय यादव यांना पदार्पणाची संधी मिळू शकेल..होऊन जाऊ दे...! विराट कोहली, RCB च्या सर्व खेळाडूंना भारतीय हॉकी संघानं दिलं आव्हान; Yo-Yo Test साठी समोरासमोर येणार.India Predicted Playing XI For Afghanistan ODI Seriesइशान किशन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, नितीश रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव किंवा प्रसिद्ध कृष्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.